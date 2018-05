Rimini | cannabis in ufficio come anti stress per i dipendenti

Rimini - azienda offre cannabis ai suoi dipendenti : “Così sono più rilassati e lavorano meglio” : Tra i benefit che i titolari della Black Marketing Guru concedono ai dipendenti c'è l'uso in ufficio di prodotti a base di cannabis legale, come tisane e biscotti.Continua a leggere

