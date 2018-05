Riforme | da Renzi un segnale per ricompattare il partito

Pensioni - Ue : “In Italia spesa alta e rischio povertà”/ Commissione : ombre sulle mini Riforme Poletti-Renzi : Pensioni, Ue bacchetta Italia: “spesa alta e rischio povertà”. Rapporto della Commissione: critiche e ombre sulle mini riforme Poletti-Renzi. A rischio chi ha carriere discontinue(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 18:46:00 GMT)

Renzi e l'asso Riforme costituzionali : Intervistato da Fabio Fazio su Rai1, l'ex premier Matteo Renzi ha chiuso la porta in faccia a Luigi Di Maio respingendo la proposta di un accordo di governo con i pentastellati. Renzi, dopo una breve pausa riflessiva, è tornato in tv in grande spolvero, facendo comprendere che se nel Pd c'è ancora un leader, quel leader rimane lui. La linea del "tocca al loro" resta maggioritaria all'interno del partito, che si prepara alla direzione del 3 ...

Renzi : “Il Pd non può governare con i 5 Stelle - ma sì alle Riforme” : Matteo Renzi è stato ospite a “Che tempo che fa” su Raiuno e ha chiarito una volta per tute le sua contrarierà a un governo Pd-MoVimento 5 Stelle. L’ex segretario ha ricordato più volte che il motivo per cui, secondo lui, l’Italia si trova in questa situazione è la “sua” sconfitta al referendum del 4 dicembre 2016, più che i risultati del 4 marzo 2018, perché rifiutando la riforma ora il Paese è in una condizione di stallo.Fabio Fazio ha ...

