Rifiuti | contro gli inceneritori diciamo ‘game over’ allo Sblocca Italia

Rifiuti - Tar del Lazio rinvia alla Corte Ue il decreto Sblocca Italia. Accolto ricorso dei comitati contro gli inceneritori : Il Tar del Lazio ha rinviato lo Sblocca Italia davanti alla Corte di giustizia Ue. I giudici, si legge, “dubitano sulla conformità alla normativa europea” delle misure dell’allora governo Renzi in merito alla realizzazione su scala nazionale di un sistema di gestione dei Rifiuti urbani, e per il fatto che “il presidente del Consiglio dei ministri possa con decreto rideterminare la capacità degli impianti di ...

Roma - situazione fuori controllo : discariche e montagne di Rifiuti : La situazione disastrosa di Ponte di Nona, municipio Vi di Roma, dove intorno ai cassonetti per la raccolta stradale dei rifiuti si sono formate ormai delle vere e proprie...

Ragusa - nuovo incontro per il Piano Provinciale dei Rifiuti : Si è svolto un nuovo incontro all'ex Provincia di Ragusa per parlare di nuovo Piano Provinciale dei Rifiuti. Attenzione sulla frazione residua ultima

Ghemme contro i maleducati : volontari a raccogliere Rifiuti : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Ghemme contro i maleducati: ...

Ambiente : un video messaggio del Parco del Vesuvio contro i Rifiuti : “Io #mirifiuto di sporcare. Fallo anche tu“: l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio ha realizzato un video per sensibilizzare cittadini e turisti a tenere pulite le aree verdi. Il video mostra due bambini che vogliono giocare a calcio in una pineta del Parco ma il pallone finisce tra i rifiuti, e così decidono di andare via. Quando la pineta torna pulita, i ragazzi fanno ritorno, perché “giocare è un diritto, lasciare il ...

Rifiuti : Orlando contro Regione Sicilia - ossessiva attenzione per Palermo : Palermo, 14 apr. (Adnkronos) – “E’ insopportabile che le strutture regionali utilizzino una situazione di emergenza non per collaborare ma per creare solo ulteriori problemi e, questo accade solo a Palermo. Siamo in presenza di un’ossessiva attenzione per la città di Palermo e questo atteggiamento lascia pensare al voler creare problemi alla gestione pubblica”. Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ...

Abbiategrasso - cittadini sempre più sentinelle contro gli abbandoni di Rifiuti : Abbiategrasso , Milano, , 12 aprile 2018 - La guerra ai rifiuti in città passa sempre di più dagli occhi dei cittadini . Lo confermano i dati presentati da Amaga , che mostrano come le comunicazioni ...

Smaltimento Rifiuti perisolosi Scicli : incontro a Palermo : Piattaforma Smaltimento rifiuti pericolosi Scicli, continua la battaglia. Stefania Campo: “Non un solo passo indietro”. incontro a Palermo.

Il Noe in campo contro gli impianti di Rifiuti bruciati : 11 le aziende messe sotto sequestro, multe per oltre 40 mila euro e diverse denunce penali per non aver violato le autorizzazioni ambientali -

De Luca ‘coperto’ di monnezza - a Napoli corteo contro gestione dei Rifiuti : “Si muore - tutto uguale”. Lui replica : Con il lancio simbolico di sacchetti della spazzatura verso l’ingresso della sede della Regione Campania si è conclusa la manifestazione “Stopbiocidio” organizzata dal centro sociale Insurgencia e che ha visto a Napoli la partecipazione di migliaia di cittadini, studenti, attivisti, lavoratori e disoccupati. “Andiamo a riportare alle Istituzioni tutta la spazzatura che ci hanno lasciato – dicono i manifestanti – in questi anni non è ...

Como. Controllo in un impianto di recupero di Rifiuti speciali : Gli operatori della Unità specialistica Tutela del Territorio e dell’Ambiente, in forza al Comando Polizia Locale di Como, hanno eseguito

I centri sociali lanciano sacchetti di Rifiuti contro il governatore De Luca : Tensione a Pozzuoli dove il governatore della Campania è stato contestato da una trentina di giovani di un centro sociale. Sono azioni da camorristi - ha commentato De Luca - non mi faccio intimidire -...

Pozzuoli : all'inaugurazione del reparto dell'ospedale sacchetti di Rifiuti contro De Luca. ?«Per fermarmi devono spararmi» : Tensione a Pozzuoli, dove un gruppo di una ventina di manifestanti - che apparterrebbero a centri sociali della vicina Giugliano - ha fatto irruzione nell'ospedale S. Maria delle Grazie,...