Rifiuti alla chiesa armena di Istanbul Questa è terra nostra

Rifiuti - Tar del Lazio rinvia alla Corte Ue il decreto Sblocca Italia. Accolto ricorso dei comitati contro gli inceneritori : Il Tar del Lazio ha rinviato lo Sblocca Italia davanti alla Corte di giustizia Ue. I giudici, si legge, “dubitano sulla conformità alla normativa europea” delle misure dell’allora governo Renzi in merito alla realizzazione su scala nazionale di un sistema di gestione dei Rifiuti urbani, e per il fatto che “il presidente del Consiglio dei ministri possa con decreto rideterminare la capacità degli impianti di ...

Raccolta a singhiozzo - allarme Rifiuti : «Solo a metà maggio verso la normalità» : rifiuti: bisognerà aspettare metà maggio per tornare alla normalità. Dopo il 6 maggio riprenderà a funzionare la prima linea del termovalorizzatore di Acerra, che...

Il mondo va alla deriva sul continente di Rifiuti : Ci si può riuscire individualmente ma riuscirci individualmente a che serve? Il mondo, si sa, ha bisogno di buone notizie per poter continuare a farsi gli affari propri. Penso allora a quel ...

Nuovo ecocentro o isola ecologica di AMIA - Verona. Servirà alla raccolta differenziata di Rifiuti di un certo volume ed ingombranti. : L'ampio spazio, che sarà munito di grandi contenitori, per differenziare i rifiuti in arrivo, sarà pronto verso fine anno. Vi si raccoglieranno rifiuti voluminosi d'ogni genere " più precisamente: ...

Dai Rifiuti alla sanità - Zingaretti presenta alla Pisana agenda di 10 punti : Dai rifiuti alla sanità, dall'approvazione del bilancio regionale al piano territoriale paesaggistico. Primo discorso programmatico alla Pisana per il presidente neo eletto della Regione Lazio, Nicola ...

Le Iene - lo strano caso del sindaco che appalta i Rifiuti alla ditta che lavora col nipote : Gaetano Pecoraro , inviato de Le Iene , è andato nella sua Sicilia per vederci chiaro su uno strano caso denunciato dai consiglieri comunali d'opposizione: a Motta Sant'Anastasia , Catania, ...

Allarme in Serbia : Rifiuti tossici a lungo nascosti : La scoperta in Serbia di barili arrugginiti stipati dentro alcuni fienili e di misteriosi liquidi contenuti in vasche cementate dentro muri sta destando Allarme. Si pensa che tonnellate di rifiuti pericolosi e illegali di derivazione industriale siano nascosti in diversi punti del Paese, con rischi a lungo termine per l’ambiente e la salute dei cittadini. Il problema è venuto a galla proprio nel momento in cui la Serbia e altre nazioni dei ...

Rifiuti - il vescovo di Acerra tuona alla messa di Pasqua : 'Aver scarcerato i Pellini umilia i cittadini e incoraggia certi comportamenti' : Acerra. Durissima omelia di Pasqua del vescovo di Acerra, Antonio Di Donna, sulla scarcerazione dei fratelli Pellini, i tre fratelli Acerrani dello smaltimento dei Rifiuti che sono stati condannati a ...

Dalla produzione al recupero Rifiuti - ciclo di seminari per le aziende : Non si tratta dunque solo di avere l'incarico di pratiche amministrative, ma di orientare un nuovo modo di fare impresa nel rispetto dell'ambiente e in un'ottica di economia circolare per creare ...

TORINO - INCENDIO DEPOSITO Rifiuti PLASTICA/ Pianezza - video ultime notizie : nube tossica - allarme e verifiche : Pianezza TORINO, INCENDIO ditta di recupero materie plastiche: video, ultime notizie e aggiornamenti sul maxi rogo che ha fatto scattare allerta ambientale. Rischio nube tossica(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 14:30:00 GMT)

Rifiuti : allarme albergatori - Licata sommersa da discariche e volano disdette per l'estate (3) : (AdnKronos) - "Questi cumuli di Rifiuti si sono creati quando c'è stato in tutta la Sicilia l'emergenza perché la Regione aveva contingentato la spazzatura i Rifiuti da portare in discarica. Quando la situazione si è ristabilita, abbiamo chiesto alla Pea di fare un bando ponte per le utenze non dome

Rifiuti : allarme albergatori - Licata sommersa da discariche e volano disdette per l'estate (2) : (AdnKronos) - “Una manifestazione che deve essere pacifica e nel solco della legalità – ci tengono a dire gli organizzatori - la nostra sarà una protesta rumorosa ma assolutamente civile e democratica”. L’appello è ai "cittadini comuni, alle massaie, ai pensionati, a tutti coloro i quali stanno soff

Allarme igiene a Licata : "Aiutateci - siamo sommersi dai Rifiuti" : Palermo, 17 mar. (AdnKronos) - Rifiuti ovunque, cataste di immondizia nei pressi di scuole, negozi, abitazioni, ville e chiese. Ormai a Licata, grosso centro dell'agrigentino con delle spiagge bellissime e un porto turistico meta di migliaia di turisti, commissariata dall'estate scorsa, è Allarme ig

Bimba tra Rifiuti : era viva alla nascita : 20.40 E' nata viva la neonata il cui corpicino straziato è stato trovato ieri nel centro di trattamento rifiuti di una azienda di Casine di Ostra (AN). E' quanto emerso dall'autopsia. La piccina, forse abbandonata in mezzo a rifiuti ingombranti, era invece già morta quando è finita nel meccanismo dei camion che raccolgono la spazzatura e la trasportano al centro di trattamento. E' stato un operaio a individuarla sul nastro trasportatore