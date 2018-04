Rifiuti | 2 milioni di euro per le politiche di riuso | approvato il riparto della ecotassa

Rifiuti - in Umbria 2 milioni di euro per prevenzione : ...e l'attuazione della programmazione regionale in materia di Rifiuti e bonifiche "che potranno essere utilizzati anche per la definizione di una strategia regionale sostenibile in materia di economia ...

Rifiuti : così bruciamo milioni di euro : Siamo tra le regioni italiane dove si fa più raccolta differenziata, nessuno o quasi si sogna di proporre l'apertura di nuove discariche e possiamo anche vantare tra le tariffe più basse praticate nel ...

Bologna - tassa dei Rifiuti - 10 milioni di insoluti. "Ma non la alzeremo nel 2019" : Bologna, 20 marzo 2018 - «I dati che vengono fuori dall'interrogazione sono abbastanza fisiologici. Di certo, per la tassazione sui rifiuti non toccheremo nulla». L'assessore al Bilancio di Palazzo d'...

Appalto Rifiuti da 350 milioni - arrestati 6 funzionari e imprenditori a Catania - Roma e Milano : Un Appalto da 350 milioni di euro per la gestione triennale dei rifiuti a Catania è al centro del sistema di corruzione scoperto dalla Direzione investigativa antimafia di Catania, che sta eseguendo misure cautelari nei confronti di sei persone, tra imprenditori di funzionari pubblici del Comune e imprenditori attivi nel settore Ecologia e Ambiente. Si tratta di quattro funzionari e dirigenti del settore Ecologia e della Ragioneria generale del ...

