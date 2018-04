Ricominciare a correre dopo un infortunio

ideegreen

(Di lunedì 30 aprile 2018)un– La corsa è uno degli sport migliori per tenersi in forma, divertirsi ed allenarsi. Purtroppo però, esiste sempre il rischio di infortunarsi. L’va affrontato nel giusto modo e dandogli la giusta misura. In generale è sufficiente seguire le eventuali terapie e rimanere fermi per un certo periodo.il periodo di fermo e quando si è pronti, è importantenel modo corretto per dare al fisico la possibilità di riadattarsi alla corsa. (altro…)unIdee Green.