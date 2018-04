Ricerca | il segreto dei primi della classe? La curiosità

meteoweb.eu

(Di lunedì 30 aprile 2018) Scienziati a caccia deldi una pagella da 10 e lode. Per gli esperti la ricetta che trasforma un bambino nel primoha più ingredienti. Alcuni sono già stati esplorati: in cima alla lista dei fattori che regalano un vantaggio alle piccole menti gli esperti collocano il reddito familiare, l’accesso programmi per la prima infanzia, l’ambiente domestico. Vantaggi che si rivelano ostacoli per i piccoli meno fortunati. Ma ora itori aggiungono una nuova voce che è alla portata di tutti: la. E’ uno studio dell’University of Michigan (C.S. Mott Children’s Hospital e Center for Human Growth and Development) a puntare i riflettori su questa dote. Dal lavoro pubblicato su ‘Pediatric Research’ emerge infatti che più un bambino è curioso, più è probabile che possa comportarsi meglio fra i banchi, indipendentemente dal ...