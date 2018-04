Revisione auto | tutte le novità in arrivo dall' Unione Europea

Revisione auto : verrà assegnato un giudizio sul veicolo - presto la novità : Tutti gli automobilisti e non solo sono a conoscenza dell'importanza dello stato di salute del proprio veicolo. La sicurezza stradale dipende infatti anche dall'affidabilità del proprio mezzo di circolazione, motivo per cui l'Unione Europea ha introdotto un certificato di Revisione per tutti i veicoli. La novità farà il suo ingresso in Italia il 20 di maggio e consiste nel rilascio di un certificato cartaceo dai centri autorizzati al controllo ...

Revisione auto - si cambia : Novità in arrivo per la Revisione auto. Dal 20 maggio prossimo sarà introdotto un certificato di Revisione che verrà rilasciato dai centri autorizzati e dalle officine dopo il controllo tecnico del ...

Ecco come cambierà la Revisione dell'auto : Dal prossimo 20 maggio, via a un nuovo certificato voluto dall'Ue, con controlli più severi e criteri più stringenti per le officine autorizzate

Revisione auto - novità in arrivo : alla nostra auto verrà dato un giudizio : La sicurezza stradale dipende anche dallo stato di salute dei veicoli su cui viaggiamo. Ne è convinta l'Ue che ha introdotto un nuovo certificato di Revisione per tutti i veicoli a motore, al suo ...

Revisione auto : scadenza - quando farla - dove e quanto costa e le sanzioni. Le regole da seguire per superarla facilmente : Per molti, soprattutto i neopatentati, la Revisione auto è una parola semisconosciuta. Uno di quei termini che si è sentito dire, ma del quale non si conosce perfettamente il significato: uno di quelli alla stregua di “tagliando”, ma attenzione, le due cose sono completamente diverse (entrambe importanti, certo, ma sostanzialmente differenti). Cos’è quindi la Revisione? Ogni quanto fare deve essere fatta? Come trovare il ...

Parco auto ancora non giovanissimo : quasi 28mila quelle non in regola con la Revisione : Che il Parco auto italiano non fosse giovanissimo era cosa nota , 9 anni e 9 mesi l'età media delle automobili secondo il dato dell'Osservatorio Facile.it aggiornato a settembre 2017, , ma che ...

Parco auto ancora non giovanissimo : quasi 28mila quelle non in regola con la Revisione : Che il Parco auto italiano non fosse giovanissimo era cosa nota , 9 anni e 9 mesi l'età media delle automobili secondo il dato dell'Osservatorio Facile.it aggiornato a settembre 2017, , ma che ...

Un trucco per non pagare le multe - il bollo e la Revisione dell'auto? : Sulle strade italiane circolano oltre alle nostre auto anche tantissimi veicoli con targa straniera, molti dei quali però non appartengono a cittadini stranieri. Il punto è tutto qui, il regolamento europeo permette a veicoli stranieri di transitare liberamente per le strade di altri Paesi per un massimo di 12 mesi consecutivi, ma non essendoci più le frontiere tra i Paesi europei risulta molto complicato stabilirne il tempo di permanenza. Così ...

Autobus a noleggio - 18% di quelli conducente non in regola con Revisione : Teleborsa, - Dato sconfortanti per gli Autobus per trasporto di persone destinati a servizio di noleggio con conducente. Ben il 18,62% non è in regola con la revisione, per un totale di oltre 5mila ...

Autobus a noleggio - 18% di quelli conducente non in regola con Revisione : Dato sconfortanti per gli Autobus per trasporto di persone destinati a servizio di noleggio con conducente. Ben il 18,62% non è in regola con la revisione, per un totale di oltre 5mila mezzi su oltre ...

Auto - Facile.it : 13 mln di veicoli non in regola con la Revisione : Roma, 15 mar. , askanews, In Italia un veicolo su quattro non sarebbe in regola con la revisione, per un totale di circa 13 milioni di veicoli. E' quanto emerge da un'analisi di Facile.it basata sui ...