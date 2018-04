: Abbiamo il dovere di ricostruire il centrosinistra. Anche il risultato in Friuli ce lo dice chiaramente. Dobbiamo r… - AlessiaMorani : Abbiamo il dovere di ricostruire il centrosinistra. Anche il risultato in Friuli ce lo dice chiaramente. Dobbiamo r… - Agenzia_Ansa : Tensione nel #Pd, Martina: 'Così rischiamo l'estinzione'. Renzi: 'Ho il diritto-dovere di illustrare le mie scelte'… - GabriGiammanco : Il risultato d @forza_italia in Friuli Venezia Giulia conferma fiducia nostri elettori.Dopo che Renzi ha sbattuto p… -

"Sono stato eletto in un collegio. Ho il, non solo il diritto, dile mieagli elettori". Così Matteoreplica in un tweet a chi lo accusa all'interno del Pd dopo la sua intervista tv che mette uno stop all'ipotesi di un accordo di governo con il M5S. "Rispetto chi nel Pd vuole andare a governare con M5S, ma credo sarebbe un grave errore", rilancia l'ex segretario dem. E posta il video della sua intervista di ieri a 'Che tempo che fa".(Di lunedì 30 aprile 2018)