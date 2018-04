Renzi | “Votare governo Di Maio sarebbe tradire elettori Pd”

meteoweb.eu

: 'Incontrare #DiMaio Sì. Votare la fiducia con #DiMaio No' #Renzi #chetempochefa - chetempochefa : 'Incontrare #DiMaio Sì. Votare la fiducia con #DiMaio No' #Renzi #chetempochefa - fattoquotidiano : “Pronto a votare assieme a Renzi? Se sono programmi che ridanno dignità ai lavoratori sì” così Gianluigi Paragone… - QuestoTizio : RT @danilosantini65: La Triste parabola di 'Giggino 'O Bibitaro'.Prima vuole portare al #Governo (con nuovo golpe)gli sconfitti delle ultim… -

(Di lunedì 30 aprile 2018) Roma, 30 apr. (AdnKronos) – “Sono stato letteralmente inondato di messaggi, dopo la trasmissione di Fazio. Grazie ai tantissimi che mi hanno scritto. Ho spiegato perché non sono d’accordo a votare unDio unSalvini. Tocca a loro governare, se ne sono capaci. L’ho spiegato senza rancore, senza ripicche, senza polemiche: guardate il video che abbiamo caricato qui su Facebook per verificarlo coi vostri occhi”. Lo scrive su Facebook Matteo.RISPETTO – “Qualcuno dei miei compagni di partito – aggiunge – vorrebbe invece fare uncon il Movimento cinque stelle. Hanno una opinione legittima. Li rispetto. Ma non sono d’accordo con loro. L’ho detto. Era mio dovere farlo anche per rispetto a chi ci ha votato. Chi è stato eletto ha un obbligo di trasparenza verso i propri”. CENSURA ...