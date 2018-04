blogo

Renzi: le bugie, i ricatti, le contraddizioni e i sogni irrealizzabili

(Di lunedì 30 aprile 2018) "Ora sto zitto per due anni". Questa era stata la promessa scherzosa di Matteo- che qualcuno aveva preso seriamente - nel giorno dell'insediamento del nuovo Senato, quando dribblò le domande dei cronisti. Era la prima volta che si rivedeva in pubblico dopo le dimissioni post elettorali. In molti pensavano cheavesse davvero intenzione di lasciare ad altri il compito di prendere le decisioni per il futuro prossimo e invece, ieri sera, a pochi giorni dalla Direzione del Partito Democratico che avrebbe dovuto approvare o bocciare l'ipotesi di una trattativa con i 5 Stelle, ha accettato l'invito di Fazio a 'Che tempo che fa'.Dagli schermi di Raiuno ha sostanzialmente dettato la linea al segretario reggente Maurizio Martina. Un secco "no" ad accordi con il Movimento 5 Stelle per ragioni di "serietà", assicurando di non conoscere "nessun Senatore disposto a votare la fiducia ai ...