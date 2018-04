RENZI INCONTRO CON DI MAIO | MA NO GOVERNO M5S Leader 5Stelle | Matteo

RENZI : 'Incontro in streaming con M5S ma No Governo : Sì a riforme condivise' Video : C'era grande attesa per quello che avrebbe detto #Matteo Renzi a Che tempo che fa su Raiuno, dove l'ormai ex segretario del #Pd ha fatto la sua prima uscita televisiva da due mesi a questa parte. Ecco le parti salienti di quello che ha detto. Renzi: 'Incontrare i 5 Stelle anche in streaming, ma No Governo Di Maio' Matteo Renzi ha esordito dicendo: Siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al Governo. Il 4 marzo non è stato uno scherzo, ...

RENZI a Che tempo che fa : “Chi ha perso le elezioni non può andare al governo. Incontro con Di Maio sì - fiducia no” : “Siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al governo. 7 italiani su 10 hanno votato o per Salvini o per Di Maio. Noi non possiamo con un gioco di palazzo uscire dalla porte d entrare dalla finestra. Il governo lo deve fare chi ha vinto”, ha dichiarato Matte Renzi a Che tempo che fa. “Incontrarsi con Di Maio sì, votare la fiducia a un governo Di Maio no. Anche per rispetto per chi ci guarda da casa, la gente sennò poi ...

Fico - oggi nuovo incontro con M5s-Pd e poi da Mattarella - Martina vuole trattare ma RENZIani frenano : Dopo 24 ore di pausa, un secondo giro di colloqui a Montecitorio: è quanto ha deciso Roberto Fico, presidente della Camera, incaricato dal capo dello Stato di esplorare un'eventuale alleanza tra M5S e ...

Assemblea Pd verso il rinvio dopo l'incontro tra Matteo RENZI e Maurizio Martina : L'Assemblea nazionale del Pd del 21 aprile potrebbe essere rinviata. E' quanto si apprende da fonti parlamentari dem. Questa mattina Matteo Renzi e Maurizio Martina hanno avuto un faccia a faccia proprio in vista dell'Assemblea. Al centro del colloquio, è stato riferito, il nodo dei tempi del congresso.I Renziani avrebbero proposto alle altre correnti del partito di rinviare l'Assemblea del 21 nella quale il Pd dovrebbe decidere se ...

Stamattina incontro Martina-RENZI su percorso congressuale Pd : Roma, 13 apr. , askanews, Il reggente del Pd Maurizio Martina ha incontrato questa mattina Matteo Renzi, nell'ufficio a palazzo Giustiniani dell'ex segretario democratico. Oggetto del colloquio, ...

Pd : incontro RENZI-Martina - nodo tempi congresso : Roma, 13 apr. (AdnKronos) – Matteo Renzi e Maurizio Martina si sono visti a Roma. Al centro del colloquio, a quanto si apprende da fonti Pd, il nodo dei tempi del congresso dem in vista dell’assemblea del 21 aprile. L'articolo Pd: incontro Renzi-Martina, nodo tempi congresso sembra essere il primo su CalcioWeb.

Consultazioni - RENZI riunisce i suoi (senza Martina) e dice no all’incontro con Di Maio. Spunta l’ipotesi primarie subito : Al Quirinale è salito Maurizio Martina. Ma dopo l’incontro con Sergio Mattarella, a fare il punto sulle Consultazioni con i capigruppo è sempre lui: Matteo Renzi. Ufficialmente si è dimesso da segretario, ha promesso “di stare zitto due anni” e nella prima giornata a Palazzo Madama scherzava con i giornalisti: “Perché mi cercate ancora? Dovete imparare a ignorarmi“. In realtà dopo l’incontro con il capo dello ...

I RENZIani dicono ancora no a Di Maio. "Non ci sono le premesse per un incontro" : "Finisca il teatrino per cui Luigi Di Maio si rivolge al Pd per aumentare il potere contrattuale con la Lega. Esca dalla modalità campagna elettorale ad entri in quella responsabilità per il Paese, dica che vuole fare". Così Ettore Rosato, vice presidente della Camera del Pd, commenta con i cronisti a Montecitorio le parole del leader del Movimento Cinqu Stelle, che ieri ha teso la mano sia al Pd che al centrodestra ponendo ...