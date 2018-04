Renzi e l' asso riforme costituzionali

Blastingnews

: Si..vero importantexil PD una segreteria ampia composta da uomini e donne che metteranno a disposizione del partito… - sassuolino : Si..vero importantexil PD una segreteria ampia composta da uomini e donne che metteranno a disposizione del partito… - robykkk : @Mosquitas77 e ci aggiungo l asso di picche - annalisapanello : RT @lpintus1: Appare evidente come la #direzionepd del 3 maggio metterà una pietra tombale sopra ogni possibilità di accordo M5s-Pd. Almeno… -

(Di lunedì 30 aprile 2018) Intervistato da Fabio Fazio su Rai1, l'ex premier Matteo #ha chiuso la porta in faccia a Luigi Di Maio respingendo la proposta VIDEO di un accordo di #Governo con i pentastellati., dopo una breve pausa riflessiva, è tornato in tv in grande spolvero, facendo comprendere che se nel Pd c'è ancora un leader, quel leader rimane lui. La linea del tocca al loro resta maggioritaria all'interno del partito, che si prepara alla direzione del 3 maggio sull'onda del rischio di continue fibrillazioni. Il rilancio battagliero Ieri seraè sembrato molto battagliero, in stile prime edizioni Leopolda. Ha mostrato e tirato fuori la sua leadership per inaugurare il tentativo di rilancio del Partito Democratico, rigorosamente all'opposizione dei populisti. La sua è stata una chiusura netta al M5S, ripetuta in più occasioni. Attacchi al movimento ma in particolare al suo capo ...