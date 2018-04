Rem è il nuovo singolo di Ariana Grande in uscita il 1° maggio dopo No Tears Left to Cry?

Selfie & Told : la band Guignol racconta il nuovo disco “PorteRemo gli stessi panni” : “Piccole strisce in plastica arrotolava in mano/ sempre lì tra le dita mentre scrutava lontano/ Giù tra i condomini dove non scorgi niente/ Stava calmo e preistorico, come una iguana paziente// E lei tirava dritta, piccola e discreta/ sempre a testa bassa come Madre Teresa/ Dal marciapiede su fino all’ottavo piano/ la croce che dal […]

Selfie & Told : la band Guignol racconta il nuovo disco PorteRemo gli stessi panni : “Piccole strisce in plastica arrotolava in mano/ sempre lì tra le dita mentre scrutava lontano/ Giù tra i condomini dove non scorgi niente/ Stava calmo e preistorico, come una iguana paziente// E lei tirava dritta, piccola e discreta/ sempre a testa bassa come Madre Teresa/ Dal marciapiede su fino all’ottavo piano/ la croce che dal […]

Governo - Martina : se c'è intesa con M5S consulteRemo la base Pd. Nuovo no di Calenda : Occhi puntati sulla riunione della Direzione del Pd che mercoledì 3 maggio dovrà sancire la linea dei dem e decidere se procedere verso l'intesa con i 5 stelle per formare un...

Pd - Martina : se c'è l'intesa con M5S consulteRemo la base. Nuovo no di Calenda : Il 3 maggio non dovremo decidere se fare o non fare un governo con M5S ma se iniziare un confronto, entrare nel merito delle questioni, capire se ci possono essere punti d'intesa. Siamo forze molto ...

TerRemoto - il sindaco di Arquata chiede un nuovo governo : “Non siete soli” : “Fate quello che vi pare, ma l’importante è che un nuovo governo lo facciate subito perché questo stallo penalizza le zone terremotate”. Lo ha detto il sindaco di Arquata del Tronto Aleandro Petrucci durante l’inaugurazione della cittadella delle attivita’ produttive a Pescara Del Tronto, frazione devastata dal sisma del 24 agosto, che sta ricominciando a vivere grazie alle Sae, alla chiesa e al sito della ...

Patty Pravo/ "Sto preparando il mio nuovo disco. SanRemo? Non ci tornerò più" (Verissimo) : Patty Pravo, ospite a Verissimo, oggi pomeriggio ripercorrerà la sua straordinaria carriera annunciando tutti i progetti musicali che la vedranno protagonista nei prossimi mesi. (Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 03:25:00 GMT)

Palermo : M5S - forno cRematorio Cimitero Rotoli si ferma di nuovo : Palermo, 27 apr. (AdnKronos) – “l forno crematorio del Cimitero dei Rotoli si ferma di nuovo. Dopo i danni per il cedimento di una volta, il direttore del Cimitero ha annunciato che oggi le cremazioni si fermeranno ancora per via del liquido che deve essere smaltito, e i tempi sono indefiniti visto che un imprevisto di natura tecnico-amministrativo ha rallentato il bando di gara”. E’ la denuncia del M5S a Palermo. ...

PRemi e un viaggio da sogno con “Insegui la fortuna” - il nuovo concorso di SuperEnalotto e Sisal : Al via il nuovo concorso SuperEnalotto: dal 15 aprile al 19 giugno “Insegui la fortuna” e vinci tanti fantastici Premi!

Vodafone propone Internet illimitato - traffico aggiuntivo e un nuovo concorso a pRemi : Vodafone propone numerose iniziative dedicate ad alcuni già clienti, ai clienti colpiti da rimodulazione e lancia un concorso che mette in palio Samsung Galaxy S9. L'articolo Vodafone propone Internet illimitato, traffico aggiuntivo e un nuovo concorso a premi proviene da TuttoAndroid.

TerRemoto in Molise di 4.2 - paura ma nessun danno. Ingv : «Evento nuovo e profondo» : Trema il Molise alle 11.48 del 25 aprile. Una violenta scossa di Terremoto è stata registrata su tutta la costa adriatica. Testimoni a San Giacomo degli Schiavoni sono in lacrime e sono tutti...

Dark Souls Remastered : un nuovo trailer ci mostra i boss che ci aspettano : Dark Souls Remastered arriverà a maggio, e From Software si assicura che l'interesse dei giocatori rimanga ben saldo pubblicando un nuovo trailer di gioco, riporta Gamespot, nel quale possiamo scorgere alcuni dei colossali bestioni che dovremo abbattere durante il nostro ritorno (o primo viaggio, perché no) a Lordran.Dark Souls è rinomato per il suo combat system nonchè stile di gioco e direzione artistica, caratteristiche le quali hanno ...