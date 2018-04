Regno Unito | Sainsbury chiude accordo fusione con Asda

Regno Unito - Francia e Germania : sosteniamo l’accordo sul nucleare con l’Iran : Gran Bretagna, Francia e Germania hanno ribadito il loro sostegno all’accordo internazionale con l’Iran sul nucleare, ritenendolo il modo migliore per evitare che Teheran si doti dell’atomica. Lo ha riferito un portavoce del governo britannico, sottolineando che la posizione comune è frutto di telefonate che la premier Theresa May ha avuto con il p...

Il grosso scandalo sull’immigrazione nel Regno Unito : I giornali britannici hanno scoperto che alcune politiche – promosse da Theresa May da segretaria agli Interni – hanno colpito persone che erano arrivate regolarmente The post Il grosso scandalo sull’immigrazione nel Regno Unito appeared first on Il Post.

Michelangelo Antonioni a San Francisco e tour in Nord America Regno Unito : Il 2017 ha visto tutto il mondo rendere omaggio all'opera di Michelangelo Antonioni nel decimo anno dalla scomparsa e registrarne la fortissima influenza su cineasti, spettatori, festival, cinefili, ...

Regno Unito - migliorano conti pubblici nell'anno fiscale chiuso a marzo : Migliora la situazione dei conti pubblici della Gran Bretagna alla fine dell'anno fiscale chiuso a marzo 2018. Secondo L'Office for National Statistic della Gran Bretagna, il budget statale chiude il ...

Regno Unito - è nato il terzo figlio di William e Kate : è maschio : "Sua Altezza Reale, la Duchessa di Cambridge ha dato alla luce un figlio", si legge nella nota diffusa da Kensington Palace, precisando che il bimbo pesa circa 3,8 chilogrammi. "Il duca di Cambridge era presente alla nascita - si aggiunge nella nota - sua Altezza Reale e il suo bambino stanno bene"

Cina-Regno Unito : presidente Xi a premier May - pronti a promuovere l' 'era dorata' delle nostre relazioni : Il presidente ha poi sollecitato una risoluzione politica della crisi siriana "il prima possibile". , Cip,

Regno Unito - vendite al dettaglio in frenata a marzo : Frenano i consumi nel Regno Unito, che deludono anche le aspettative degli analisti. Secondo l' Office for National Statistics , nel mese di marzo, le vendite al dettaglio espresse in volume, ossia in ...

Guida di Manchester : cosa vedere nella seconda città del Regno Unito : The Museum of Science and Industry è dedicato allo sviluppo della scienza, della tecnologia e dell'industria nel paese, con una particolare enfasi al contributo della città in questi campi. Il People'...

Nel Regno Unito i prezzi delle case continuano a crescere : Teleborsa, - Il mercato immobiliare del Regno Unito mostra a febbraio una crescita dei prezzi delle abitazioni , più contenuta rispetto a quella registrata nel mese precedente. Secondo il rapporto ...