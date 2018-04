Regionali | Fvg | Lega primo partito

Regionali : in Fvg alle urne neppure un elettore su due : Trieste, 30 apr. , askanews, neppure un elettore su due è andato a votare in Friuli Venezia Giulia per eleggere il nuovo presidente della regione e 49 consiglieri, nonché 19 sindaci ed altrettanti ...

Italia : Regionali; dato definitivo Fvg - ha votato il 49 - 65% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Regionali Fvg - al seggio il candidato di centrodestra Fedriga : Oltre un milione di elettori chiamati al voto oggi in Friuli Venezia Giulia per le elezioni Regionali. Seggi aperti fino alle 23. Si è già recato alle urne il candidato del centrodestra, Massimiliano ...

Regionali : alle 12 affluenza Fvg 18 - 07% : ANSA, - TRIESTE, 29 APR - L'affluenza alle urne rilevata alle 12 per le elezioni Regionali in Friuli Venezia Giulia è stata del 18,07%. I dati sono forniti dal Servizio elettorale della Regione ...

Elezioni Regionali in FVG - oggi si vota : Seggi aperti in FVG fino alle 23 di stasera. I cittadini sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente della Regione e per il rinnovo degli organi di 19 comuni. Si voterà anche su due referendum per la costituzione di due nuovi Comuni.Continua a leggere

Regionali Fvg - Tajani - Berlusconi e Meloni oggi a Trieste FOTO E VIDEO : in tour in regione nella settimana che porta alle elezioni del 29 aprile , è arrivato a Trieste , con un'ora di ritardo, intorno alle 13 di oggi, venerdì 27 aprile. La visita di Berlusconi a Trieste ...

Regionali Fvg - la Lega punta al terzo governatore del Nord. Per guadagnare peso nella partita del governo : Nel segno della Lega. Si va a votare in Friuli Venezia Giulia per cercare il successore della dem Debora Serracchiani, ma a tirare i fili di una partita dall’esito che appare scontato è il partito di Matteo Salvini. Che non punta solo a ottenere il terzo governatore del nord, dopo quelli di Lombardia e Veneto, e non gioca tanto contro il centrosinistra quanto contro i Cinque stelle in chiave di governo nazionale e contro l’alleato ...

Regionali : Fvg - 5 candidati a presidenza : ANSA, - TRIESTE, 25 MAR - E' scaduto oggi il termine per il deposito all'ufficio elettorale regionale delle candidature per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Fvg. ...

Telefonata Berlusconi-Salvini su presidenze Camere e Regionali Fvg : Roma, 20 mar. , askanews, Telefonata questa mattina tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi in vista del vertice di domani sera, al quale parteciperà anche Giorgia Meloni. Al centro del colloquio, la ...