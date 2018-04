Referendum Atac | sarà dura ma noi ci saremo Prepariamoci a una battaglia quartiere

Referendum Atac Roma : pronto il piano B/ Due anni di transizione a guida Mef e 500 milioni di investimenti : Referendum Atac Roma: pronto il piano B, due anni di transizione a guida Mef e 500 milioni di euro di investimenti. Nuovo scenario.

ATAC - CAMPIDOGLIO RINVIA Referendum TRASPORTO PUBBLICO/ Si vota a ottobre - insorge Fassina : CAMPIDOGLIO RINVIA REFERENDUM TRASPORTO PUBBLICO: votazioni differite a ottobre per non sovrapporre la tornata elettorale con le votazioni amministrative per i Municipi(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 22:45:00 GMT)

Atac - rinviato all' autunno il Referendum che era previsto il 3 giugno : Decisione dettata dalla vicinanza con le elezioni amministrative dei Municipi III e VIII, in programma la settimana dopo

Roma - il Referendum su Atac non s'ha da fare : il Campidoglio rinvia tutto : Slitta a Roma la data del referendum che dovrà decidere le sorti di Atac, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico. Il Campidoglio, tramite una nota stampa diffusa oggi, ha deciso di rinviare la consultazione a data...

La sindaca di Roma Virginia Raggi rinvia il Referendum Atac in autunno : Il Campidoglio ha deciso di rinviare al prossimo autunno "i referendum consultivi in materia di trasporto pubblico, precedentemente fissati per il 3 giugno 2018". Lo riferisce in una nota in merito al referendum sulla messa a gara del trasporto pubblico locale."La scelta è maturata in considerazione dell'indizione delle elezioni amministrative nei Municipi III e VIII in programma il prossimo 10 giugno 2018, data definita successivamente a ...

Referendum Atac. “Mejo de no” : Vera carne da macello è il Concordato : ROMA – “Dopo aver fissato la data del Referendum all’interno del ponte del 2 Giugno e aver evitato il confronto sul Concordato, stupiscono le dichiarazioni della Sindaca Raggi sulla sua volontà di mantenere pubblica ATAC ed il suo servizio, visto che le azioni portate avanti fino ad ora hanno condotto l’azienda ad un Concordato preventivo, per cui con una spesa di 12 milioni non sono ancora riusciti a costruire un piano di rientro ...