Red Dead Redemption 2 | un nuovo trailer sarà mostrato mercoledì

Nuovo leak per Red Dead Redemption 2 - esclusivo artbook Rockstar : Red Dead Redemption 2, insieme a The Last of Us 2, è probabilmente il gioco più atteso del 2018. Per questo vi riportiamo questo leak, seppur non vitale all'esplorazione del gioco, apparso in rete recentemente. Sembra infatti che Rockstar collaborerà con l'etichetta editoriale Random House per pubblicare un libro per il loro prossimo Red Dead Redemption 2. Si tratta di un artbook, il primo di un gioco realizzato da Rockstar. Un annuncio per ...

Red Dead Redemption è splendido in 4K su Xbox One X - analisi tecnica : Volete sapere la notizia più importante? Red Dead Redemption è ora giocabile su Xbox One X in vero 4K nativo. Prima dell'uscita del sequel, prevista per ottobre 2018, il classico per Xbox 360 è stato aggiunto alla lista sempre crescente dei giochi retrocompatibili, migliorati grazie all'emulatore per Xbox One X e con una risoluzione nativa 4K, mantenendo l'originale anti-aliasing 2x MSAA. Il fatto che il gioco si sia finalmente liberato del suo ...

Battle Royale in Red Dead Redemption 2? Consigli da PUBG da non sottovalutare : La modalità Battle Royale è diventata una tendenza a tutti gli effetti nel settore dei videogiochi. Il successo di PUBG e di Fortnite, anche alcuni celebri Tripla A come Black Ops 4 e Battlefield V potrebbero seguire questo trend. Un'altra, importante release imminente che potrebbe includere la modalità Battle Royale, secondo le indiscrezioni, è Red Dead Redemption 2 - un prospetto doppiamente interessante, vista la sua ambientazione. Secondo un ...

"Kingdom Come : Deliverance? Volevamo realizzare Read Dead Redemption con le spade" : "Volevo realizzare il gioco nel modo più umano possibile. In parole povere ciò che affermammo nelle nostre presentazioni era che Volevamo realizzare Red Dead Redemption con le spade". Sono queste le parole con cui il cofondatore di Warhorse Studios, Dan Vavra, definisce la visione creativa alla base dello sviluppo di Kingdom Come Deliverance.Un gioco di cui si è parlato parecchio, che ha diviso critica e pubblico e che è stato protagonista anche ...

Secondo un analista Red Dead Redemption 2 non supererà il successo di GTA 5 : Con oltre 90 milioni di unità vendute, Grand Theft Auto 5 è uno dei videogiochi dal maggior successo commerciale di tutti i tempi, non solo per Rockstar, ma anche per l'intero settore in generale. Proprio per questo, Secondo l'analista Doug Creutz di Cowen & Company, c'è una possibilità molto bassa che qualsiasi gioco Rockstar supererà mai i risultati di GTA 5, ciò vale anche per l'attesissimo Red Dead Redemption 2.Parlando con Market ...

Un video ci mostra Red Dead Redemption Undead Nightmare su Xbox One X : Poco tempo fa, Microsoft ha svelato i nuovi giochi che hanno ricevuto migliorie tecniche nella loro versione per Xbox One X. Tra questi giochi, vi avevamo segnalato Gears of War 2, Portal 2 e Red Dead Redemption.Ora, Digital Foundry ha preso in esame proprio il gioco di Rockstar in versione Xbox One X. Nello specifico, la redazione britannica si è concentrata sull'espansione standalone a base di zombie, UnDead Nightmare.In seguito alla ...

Red Dead Redemption in 4K e altri su Xbox One X : video e miglioramenti : Red Dead Redemption, Gears of War 2, Portal 2, Star Wars Il Potere della Forza e Darksiders hanno avuto un aggiornamento per Xbox One X. Microsoft infatti ha reso noto che ben sei giochi Xbox 360 a partire da oggi sono già stati ottimizzati per Xbox One X. In pratica gli utenti hanno ricevuto una patch grazie alla quale hanno potuto usufruire di alcuni miglioramenti tecnici apportati a tutti i titoli aggiornati. Sono quindi Gears of War 2, ...

Gears of War 2 - Red Dead Redemption e Portal 2 si aggiungono alla lista dei titoli migliorati su Xbox One X : Arrivano ottime notizie per tutti i possessori di Xbox One X, infatti, stando a quanto riportato da Dualshockers, Microsoft ha annunciato che Gears of War 2, Red Dead Redemption, Portal 2, Sonic Generations, Darksiders e Star Wars: The Force Unleashed stanno per aggiungersi alla lista dei giochi potenziati di Xbox One X tramite la retrocompatibilità.Secondo l'annuncio fatto durante il secondo episodio di Inside Xbox, Gears of War 2 gira in 4K ...

Battle Royale in Red Dead Redemption 2 - Anthem - COD Black Ops 4 - cosa accadrà : Una cosa del 2017 è certa: la modalita Battle Royale ha conquistato il mondo. Prima con PUBG, che anche coi suoi difetti l'ha implementata egregiamente, conquistando milioni di giocatori. Poi è arrivato Epic Games con Fortnite, per una modalità Battle Royale sviluppata in soli due mesi ma che è letteralmente esplosa. Il suo arrivo su iOS e in futuro su Android ha aperto le porte a un altro enorme bacino di utenza, con gli streamer su Twitch che ...

Red Dead Redemption 2 - trailer - data di uscita - mappa - personaggi e tutto quello che sappiamo : Red Dead Redemption 2, l'attesissimo prequel del precedente titolo di Rockstar ambientato nel Far West a cavallo tra XIX e XX secolo si appresta ad arrivare su Xbox One e PS4.Il gioco, come da tradizione Rockstar, promette già molto bene e i trailer pubblicati dallo sviluppatore negli ultimi mesi hanno saputo scatenare l'hype dei fan. In questo articolo abbiamo raccolto e continueremo a raccogliere tutto ciò che sappiamo sul gioco, in modo da ...

Red Dead Redemption : ecco come sarebbe il gioco se fosse stato realizzato con i Lego : Per chi si fosse mai domandato come sarebbe Red Dead Redemption se fosse stato realizzato con i Lego, beh la risposta si cela qui di seguito, in questo articolo.Dopotutto chi non si è mai posto una domanda del genere? Ebbene si è posto la medesima domanda anche un talentuoso fan della serie, il quale ha realizzato niente meno che un corto animato in computer grafica. Il corto si intitola semplciemente "Lego Red Dead Redemption", riporta VG247.Se ...

Red Dead Redemption - Metroid - Minecraft e World of Warcraft sulle copertine di Game Informer di aprile : Il mese di marzo ha visto come protagoista della copertina di Game Informer l'atteso Metro Exodus e, riguardo il gioco di 4A Games, sono giunte una valanga di informazioni, le ultime ci spiegavano il motivo dietro l'assenza del multiplayer.Ora, Game Informer informa i suoi lettori che il prossimo numero del noto magazine sarà il numero 300 e, per celebrare questa importante occasione, ha deciso di pubblicare ben 5 copertine.Una sarà dedicata ai ...