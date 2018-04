ilfattoquotidiano

: Ramelli, oltre 1000 neofascisti a Milano per ricordare il militante di estrema destra: saluti romani e fiori davant… - Cascavel47 : Ramelli, oltre 1000 neofascisti a Milano per ricordare il militante di estrema destra: saluti romani e fiori davant… - AlbMarzocchi : Ramelli, oltre 1000 neofascisti a Milano per ricordare il militante di estrema destra: saluti romani e fiori davant… - discoradioIT : #Milano, oltre mille militanti delle diverse anime estrema #destra hanno partecipato alla celebrazione in ricordo d… -

(Di lunedì 30 aprile 2018) “Camerata Sergio, presente”. Il grido, accompagnato dal saluto romano, si è ripetuto per tre volte. Circa 1500 persone legate ai movimenti dell’si sono radunate in via Paladini, a, per commemorare l’attivista di Fronte della Gioventù. Lì, nel marzo del 1975, mentre stava tornando a casa, venne aggredito da alcuni militanti legati ad Avanguardia Operaia. Morì 48 giorni dopo, il 29 aprile. Al corteo hanno sfilato gli esponenti di Casapound, Forza Nuova e Lealtà e Azione, ma anche le delegazioni di Skinhead e quelle di Dodici Raggi. È rimasto deserto invece il Campo X, al cimitero Maggiore di. Dopo i saluti fascisti dell’anno scorso, la Prefettura infatti ha deciso di chiudere parte degli ingressi e di far presidiare i varchi dalle forze dell’ordine L'articoloper ...