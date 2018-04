Rainbow Six Siege | trapelano voci Operatori italiani | nuove armi e gadget

Six Major Paris di Rainbow Six Siege : comunicate le date dell'evento - quale squadra brillerà di più nella città delle luci : Ubisoft annuncia che le sedici migliori squadre al mondo della Tom Clancy's Rainbow Six Pro League si incontreranno in Francia per il Six Major Paris, dal 13 al 19 agosto 2018. Dopo un'intensa fase a gironi, le otto squadre qualificate si scontreranno durante la fase finale del Major, che si terrà al Paris Expo - Porte de Versailles dal 17 al 19 agosto, di fronte a un'incredibile platea di fan. Le squadre gareggeranno per un montepremi di ...

Novità Rainbow Six Siege al 26 aprile - pronti nuovi gadget e modifiche agli operatori : Lenta ma inesorabile l'evoluzione che ha coinvolto Rainbow Six Siege dalla sua uscita a oggi: il titolo sviluppato dai ragazzi di Ubisoft non ha infatti ingranato da subito la marcia giusta nei confronti della community, presentandosi sul mercato con numerose falle che necessitavano di essere chiuse per evitare di colare clamorosamente a picco. Una situazione che di certo non ha scoraggiato gli addetti ai lavori e che, a distanza di due anni ...

Rainbow Six Siege pronto a una ricalibrazione - le manovre in cantiere per Ubisoft : Un titolo assolutamente difficile da padroneggiare Rainbow Six Siege, con dinamiche di gioco che lasciano ben poco margine alla crescita dei giocatori, da subito catapultati in un mondo di gioco altamente competitivo come quello online. Ogni errore costa la vita (digitale), con nuovi tentativi di apprendimento che sono disponibili esclusivamente all'inizio di una nuova partita. Un trial and error che potrebbe frustrare i meno coriacei, ma che ...

EIC Rainbow Six : Risultati Week 2! : ...eSports 6 ExAequo Quantix 6th 3 Cyberground 3 ExAequo 0 Hell Gaming 0 IGP - Leviathan 0 Outplayed 0 Non perdetevi la prossima giornata di campionato che si terrà Martedì 24 Aprile in streaming sui ...

Rainbow Six Siege : superati i 30 milioni di giocatori : Nel corso degli ultimi tre anni, ci siamo impegnati per creare una community solida e basata sulla trasparenza, mentre ampliavamo il mondo di Rainbow Six Siege", ha dichiarato Alexandre Remy, Brand ...

Rainbow Six Siege : superati i 30 milioni di giocatori : Ubisoft annuncia che Tom Clancy's Rainbow Six Siege ha superato i 30 milioni di utenti registrati tra tutte le piattaforme. Lanciato nel 2015, Tom Clancy's Rainbow Six ® Siege è diventato uno degli sparatutto multiplayer di maggior successo, e nel suo terzo anno continuerà a evolversi con nuovi contenuti, come il lancio dell'Operazione Chimera, Outbreak e diversi aggiornamenti di gioco. Quest'anno il gioco ha anche ottenuto un picco record di ...

Rainbow Six : la finale della stagione 7 della Pro League ha una data e un luogo : Ubisoft annuncia che la finale della stagione 7 della Tom Clancy's Rainbow Six Pro League si terrà presso l'Harrah's Resort Atlantic City Hotel & Casino dal 19 al 20 maggio. La finale riunirà le migliori squadre della settima stagione della Tom Clancy's Rainbow Six Pro League, due squadre per ciascuna delle quattro zone rappresentate: Asia-Pacifico, Europa, America Latina e America del Nord. Le squadre si sfideranno per il montepremi totale ...

Due Process : ecco lo shooter tattico ispirato a SWAT e Rainbow Six : Due Process è uno sparatutto indie che si ispira ad alcuni dei più famosi classici "tattici", tra cui SWAT e Rainbow Six.Due Process è in sviluppo da un po 'di tempo, ma è stato (ri)annunciato ufficialmente solo questa settimana dallo sviluppatore Giant Enemy Crab e dall'editore Annapurna Interactive.Come segnala VG247.com, Due Process sembra essere fondato su una principale caratteristica: la fase di pianificazione.Read more…

Tom Clancy's Rainbow Six Siege protagonista della Summer Season di ESL Italia Championship : Gli appassionati di Tom Clancy's Rainbow Six Siege potranno seguire le partite e le vicende dei loro giocatori preferiti in diretta streaming ogni martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 20.00 alle 23.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege protagonista della Summer Season di ESL Italia Championship : Ubisoft annuncia che Tom Clancy's Rainbow Six Siege sarà protagonista della Summer Season di ESL Italia Championship, che inizia oggi e terminerà nel mese di giugno. ESL Italia Championship è il più importante e prestigioso torneo eSports Italiano, organizzato da ProGaming Italia in collaborazione con Intel e paysafecard.La Summer Season sarà strutturata in due categorie: Serie A e Serie B. Nella Serie A parteciperanno i migliori otto team ...

Nuova skin elite in Rainbow Six Siege oggi 10 aprile per IQ - il video : Ubisoft ha rivelato una Nuova skin di élite per l'operatore IQ di Rainbow Six Siege che, guardando il video, ci fa venire in mente gli anni '80. La Nuova skind'elite di IQ è praticamente un abbigliamnto da palestra degli anni '80: una tuta verde da poliziotto, completa di scaldamuscoli rosa, cuffie da passeggio e un top senza spalle. Sembra Flashdance, ma la skin non pare proprio pratica per campo di battaglia. Sarà disponibile oggi 10 ...

Rainbow Six Siege : Ubisoft entra in azione con nuove misure anti cheater e team killer : Non è di certo la prima volta che sentiamo parlare di contro misure da parte di Ubisoft per contrastare i cheater in Rainbow Six Siege. Quest’oggi ci giunge notizia dell’arrivo di nuove procedure di BAN rivolte a punire coloro che utilizzano linguaggio scurrile di tipo razzista ed omofobo oltre che i cosiddetti team killer o cheater. Nuovi BAN in vista per cheater e team killer Nonostante il monitoraggio delle conversazioni ...

Problemi Rainbow Six Siege e altri giochi Ubisoft oggi 9 aprile : orario down : Se avevate in programma di giocare con Rainbow Six Siege o altri giochi Ubisoft stasera 9 aprile abbiamo una brutta notizia per voi. Ubisoft ha annunciato che avverrà una manutenzione ai server che renderà praticamente ingiocabili i giochi online. La manutenzione è programmata e come legge sia dal forum ufficiale che su Twitter durerà due ore. Inizierà alle 20:00 e si concluderà alle 22:00, parliamo ovviamente dlel'ora italiana. ora, nessuno ...

Ban permanenti in Rainbow Six Siege : cosa non fare - la lista di Ubisoft : Abbiamo già parlato in passato dei comportamenti scorretti in Rainbow Six Siege. Ubisoft da tempo sta lavorando a provvedimenti in merito sulla chat e al rilevamento delle uccisioni dei compagni, ma questo è solo l'inizio. La casa francese ha pubblicato un post sul blog ufficiale riportando i dettagli di tutto ciò che sarà vietato fare in Rainbow Six Siege. cosa non fare in Rainbow Six Siege, pena ban "La gestione dei comportamenti scorretti ...