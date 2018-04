Rahido | 7 step per ritrovare te stessa con il cavallo

vanityfair

(Di lunedì 30 aprile 2018) I cavalli come specchio, incorruttibile e fedele, di ciò che siamo, di come funzionano le nostre relazioni, di cosa comunichiamo veramente all’altro e con quali reali moventi. Da qui una nuova consapevolezza, quale fondamentale punto di partenza per scardinare gli automatismi che minano la nostra realizzazione nei contesti sociale, affettivo e lavorativo. LEGGI ANCHEVivi bene la tua età Questa la filosofia alla base del progetto Raidho Healing Horses, ideato da Alexandra Rieger, insegnate in Italia di Alpha Training focalizzato sull’apprendimento attraverso il. Questo percorso, che si svolge presso l’Associazione Equitazione Creativa Raidho a Gargagno (BS), include esercizi da terra che sono eseguiti in totale sicurezza. Non richiedono nessuna competenza né familiarità con questo animale e portano alla luce della coscienza le dinamiche interiori che governano – ...