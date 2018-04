Ragno più vecchio del mondo muore a 43 anni per una puntura di vespa

Sapete quanti anni aveva il Ragno più vecchio del mondo? : Che ora è morto, punto da una vespa The post Sapete quanti anni aveva il ragno più vecchio del mondo? appeared first on Il Post.

Australia - morto all'età record di 43 anni Ragno più vecchio del mondo - : Si trattava di una femmina di "Gaius Villosus": sarebbe stata fatale la puntura di una vespa. A darne notizia sulla rivista "Pacific Conservation Biology" i ricercatori dell'Università Curtin di Perth

Australia - muore punto da una vespa il Ragno più vecchio del mondo : aveva 43 anni : Il ragno più vecchio del mondo è morto a 43 anni punto da una vespa. Si trattava di una femmina di Gaius villous, scoperta nel 1974 nell’Australia sud-occidentale, nella riserva di North Bangulla, e da allora studiata nel suo ambiente naturale col nome di “numero 16”. Ad annunciarlo sono stati i ricercatori dell’Università Curtin di Perth, sulla rivista Pacific Conservation Biology. Il Gaius villosus è un grosso ragno dal morso non ...

Morto in Australia il Ragno più vecchio del mondo : aveva 43 anni : Roma, 30 apr. , askanews, La decana di tutti i ragni è morta a 43 anni in Australia. Ne ha dato notizia il Pacific Conservation Biology Journal, precisando che l'aracnide non è deceduto di vecchiaia, ...

Morto il Ragno più vecchio del mondo : aveva 43 anni/ Femmina di Gaius villous uccisa da una vespa : Morto il ragno più vecchio del mondo: aveva 43 anni, ucciso dalla puntura di una vespa. Scoperto in Australia nel 1974 era diventato importante oggetto di studio.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 12:32:00 GMT)

Morto il Ragno più vecchio del mondo - aveva 43 anni : I ricercatori dell’Università Curtin di Perth hanno annunciato sulla rivista Pacific Conservation Biology che è Morto a causa di una puntura di vespa il ragno più anziano al mondo: si tratta di un esemplare femmina di 43 anni di Gaius villous, scoperta nel 1974 nell’Australia sud-occidentale, nella riserva di North Bangulla. Il Gaius villosus ha un morso non mortale per l’uomo, solo molto doloroso: vive in buchi nel terreno ...

Australia - morto il Ragno più vecchio del mondo : ucciso dalla puntura di una vespa : È morto per una puntura di vespa il ragno più anziano al mondo: una femmina di 43 anni di Gaius villous, scoperta nel 1974 nell'Australia sud-occidentale, nella riserva di North Bangulla, e da allora studiata nel suo ambiente naturale col nome di 'numero 16'...

Morto in Australia il Ragno più vecchio del mondo. Ucciso dalla puntura di una vespa : Numero 16 fu scoperta negli anni Settanta dalla ricercatrice Barbara York Main, oggi 88enne, che ha cofirmato l'articolo in cui stato annunciato il suo decesso

Ragno VIOLINO - COS'È E DOVE SI TROVA/ Morso tra i più velenosi in Italia : cosa accade dopo : Terni, vigile Morso da RAGNO VIOLINO, salvo per miracolo: i medici riescono a sottrarre alla morte l'uomo, Morso dalla potenzialmente pericolosissima specie(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 14:45:00 GMT)