Raccolta differenziata | bonus per i Comuni virtuosi

Centrodestra - sicurezza e Raccolta differenziata nel mirino : ... anche alla luce dei recenti fatti di cronaca. Sarà l'occasione per continuare il confronto con i cittadini sul programma e illustrare le proposte di Forza Italia per una città più sicura'. La Lega ...

Roma. Campagna informativa su Raccolta differenziata tecnologica : Termina l’8 maggio la Campagna informativa sul nuovo modello di raccolta differenziata in arrivo al VI Municipio di Roma. L’operazione

L’Aquila : riciclo e Raccolta differenziata di carta e cartone - inaugurato il PalaComieco : Nella mattinata odierna, a L’Aquila, nel centralissimo Piazzale Caduti del Soccorso, in collaborazione con l’amministrazione cittadina e la società Aquilana Società Multiservizi spa, si è celebrata la manifestazione dedicata alla sensibilizzazione “interattiva” sul riciclo e raccolta differenziata di carta e cartone. Nell’occasione è stato inaugurato il PalaComieco, tappa conclusiva del tour primaverile di un’iniziativa realizzata storicamente ...

Nuovo ecocentro o isola ecologica di AMIA - Verona. Servirà alla Raccolta differenziata di rifiuti di un certo volume ed ingombranti. : L'ampio spazio, che sarà munito di grandi contenitori, per differenziare i rifiuti in arrivo, sarà pronto verso fine anno. Vi si raccoglieranno rifiuti voluminosi d'ogni genere " più precisamente: ...

Ama : Municipio VI - al via Raccolta differenziata : Roma – Lorenzo Bagnacani, Presidente di Ama, ha rilasciato alcune dichiarazioni. In particolare sull’avviso a regime del nuovo modello di raccolta differenziata nel Municipio VI. Una ‘rivoluzione’ che per alcuni cittadini inizierà già nei prossimi giorni. “Indicativamente a settembre-ottobre, comunque entro l’autunno sara’ completato tutto. Abbiamo suddiviso in zone l’intero Municipio. In ogni ...

Rifiuti : Raccolta differenziata - Musumeci premia i comuni virtuosi (2) : (AdnKronos) - "Vogliamo valorizzare - aggiunge il governatore - le buone pratiche di raccolta differenziata di oltre cento comuni e i loro modelli di successo che consentono a cinquecentomila siciliani di vivere in un contesto civico ed ecologico di livello europeo per la gestione dei Rifiuti. Ma qu

Rifiuti : Raccolta differenziata - Musumeci premia i comuni virtuosi : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) – “premiamo i comuni siciliani che rappresentano un modello di riferimento per la raccolta differenziata, anche nella speranza che possa essere da stimolo per tutte le altre amministrazioni che fanno precipitare l’Isola all’ultimo posto in Italia”. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in occasione della consegna dei riconoscimenti agli enti locali virtuosi ...

Rifiuti : Raccolta differenziata - Musumeci premia i comuni virtuosi (2) : (AdnKronos) – ‘Vogliamo valorizzare – aggiunge il governatore – le buone pratiche di raccolta differenziata di oltre cento comuni e i loro modelli di successo che consentono a cinquecentomila siciliani di vivere in un contesto civico ed ecologico di livello europeo per la gestione dei Rifiuti. Ma questa mappa a macchia di leopardo deve essere colmata con l’impegno di tutti, a cominciare delle grandi città ...

Rivoluzione Raccolta differenziata per mezzo milione di romani : Conclusa la mappatura delle utenze, è prossimo l’avvio del piano della raccolta differenziata per i primi 500 mila romani dei

Raggi : portare la Raccolta differenziata al 70% : “Fare una corretta raccolta differenziata vuol dire anche dare nuova vita ai materiali post-consumo, avviandoli al riciclo e al riuso. E magari recuperandoli per sostituire gli arredi urbani e abbellire gli spazi della nostra città” lo scrive in un post du Facebook la sindaca Virginia Raggi. “Ne abbiamo un bell’esempio lungo la pista ciclabile di via della Magliana, dove le vecchie panchine sono state rigenerate sostituendo le ...

Campidoglio : Piano operativo della nuova Raccolta differenziata nel VI e X Municipio : Roma – Piano di “rivoluzione” della raccolta differenziata per i primi 500mila romani ai nastri di partenza. Conclusa la mappatura delle utenze, infatti, il nuovo modello è ormai prossimo all’avvio per i cittadini dei municipi VI e X. E’ pronta la campagna di comunicazione predisposta da Conai, Roma Capitale e Ama, nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso gennaio. A partire da metà aprile, inizierà la consegna dei kit. E ...

In Italia incrementa del 5% la Raccolta differenziata di RAEE : È stato presentato a Milano il “Rapporto Annuale 2017 sul Sistema di Ritiro e Trattamento dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche

Raccolta differenziata - Orlando : a Palermo è segno di cambiamento : Palermo, , askanews, - "Palermo è la città al mondo che culturalmente è più cambiata negli ultimi 40 anni. Anche Mosca, Varsavia e Berlino sono cambiate, ma lì c'è stato il crollo dell'Urss ...