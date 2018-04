Questo Primo maggio non si presenta con i colori di una festa Accendiamo un faro sul

Samsung Galaxy J2 Core potrebbe essere il primo smartphone Android Go di Questo produttore : Nel database di Geekbench è apparso con il nome in codice di Samsung SM-J260G quello che potrebbe essere il Samsung Galaxy J2 Core. Ecco le sue feature L'articolo Samsung Galaxy J2 Core potrebbe essere il primo smartphone Android Go di questo produttore proviene da TuttoAndroid.

“Con Questo trucco entreranno nel vostro smartphone”. Il codice di accesso? Ecco come fanno ad azzeccarlo in pochissimi minuti e al primo tentativo. Come proteggersi da Questo nuovo e temibile “sistema” : Se siete possessori di un iPhone (vecchio o nuovo poco conta), sappiate di essere a rischio. No, nulla a che fare con la vostra persona, ma un rischio sulla violazione di privacy. L’allarme è stato lanciato da Thomas Reed, direttore della Malwarebytes, che dalle pagine del blog della compagnia ha invitato i possessori del telefonino della “mela” a cambiare password evitando codici brevi. Un dispositivo in grado di ...

E se il primo Papa cinese fosse Questo bimbo? : Si è così scatenata la diatriba: voler mettere al mondo un bambino da genitori morti è un atto di egoismo o di speranza? Non ho ben chiara la legislazione cinese in materia, tale per cui l'operazione ...

Huawei HiSilicon Kirin 980 potrebbe entrare in produzione Questo trimestre ed essere il primo a 7nm : Huawei potrebbe avviare la produzione del nuovo HiSilicon Kirin 980 già durante questo trimestre, per essere la prima a presentare un chip per smartphone realizzato con processo produttivo a 7 nm. L'articolo Huawei HiSilicon Kirin 980 potrebbe entrare in produzione questo trimestre ed essere il primo a 7nm proviene da TuttoAndroid.

Balloon – il 28 Marzo uscirà il primo episodio di Questo nuovo webcomic : In passato avevamo già parlato di questo gruppo molto promettente di autoproduzioni di fumetti e motion comic chiamato Ehm Autoproduzioni che hanno distribuito anche “Wake Up” ovvero un webcomic molto interessante interamente Made in Italy (come il resto delle loro opere). Il prossimo 28 Marzo uscirà il primo episodio di “Balloon”, un nuovo webcomic dove la nostalgia è l’elemento chiave che accomuna le tre storie ...

Masterchef Vip - Anna Tatangelo con la voce rotta : 'Si Questo è il primo piatto che ho cucinato per Gigi' : Le puntate andranno in onda da questa sera in esclusiva su Sky Uno Hd, la seconda stagione del programma " prodotto da Endemol Shine Italy per Sky che porterà in cucina 12 vip, tra mondo dello sport,...