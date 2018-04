Quarta giornata di sold out per Euroflora 2018 | oggi la quinta

Taekwondo - President’s Cup 2018 : nessun podio azzurro nella Quarta giornata. Claudio Treviso eliminato agli ottavi nei -74 kg : La quarta giornata di gare del World Taekwondo President’s Cup, in corso di svolgimento ad Atene, non vede azzurri salire sul podio. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dalle gare maschili dove nei -74 kg Claudio Treviso viene eliminato agli ottavi dal russo Surkov per 23-2. In precedenza l’azzurro aveva sconfitto lo spagnolo Gonzalez per 25-13 e il turco Kartal per 31-11. Stop invece al primo turno per Gianluca ...

Curling - Mondiali doppio misto 2018 : risultati e classifica Quarta giornata. L’Italia travolge la Slovenia e insegue gli ottavi di finale : L’Italia conquista la terza vittoria ai Mondiali 2018 di Curling doppio misto in corso di svolgimento a Oestersund (Svezia). Veronica Zappone e Simone Gonin hanno sconfitto la Slovenia per 11-3 e salgono al terzo posto nella classifica del gruppo A: gli azzurri sono in piena corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. La nostra coppia firma subito un netto 3-0 nella prima mano, surclassa gli avversari anche nei quattro turni ...

Serie A 33^ giornata, Benevento-Atalanta: Diabatè punta la quarta doppietta. Ultimo turno infrasettimanale quello di stasera di Serie A che si è

VIDEO Nuoto - Campionati Italiani 2018 : il film della Quarta giornata. Rivolta : 'L'obiettivo era Glasgow'; Panziera : 'Volevo vincere ma ' : 1'5693 per l'atleta della Florentia Nuoto che, grazie ad una prova coraggiosa fin dal primo 50 metri, è andato in fuga chiudendo con il settimo tempo al mondo in questo 2018. Tutte le emozioni del ...

VIDEO Nuoto - Campionati Italiani 2018 : il film della Quarta giornata. Rivolta : “L’obiettivo era Glasgow”; Panziera : “Volevo vincere ma…” : Eccovi tutte le impressioni a caldo dei protagonisti della prima giornata degli Assoluti di Riccione 2018: emozioni condensate in poche parole ma significative. Guardiamole insieme nel nostro film del day-4. MATTEO Rivolta Soddisfatto del titolo tricolore un po’ meno del tempo di 51″89. Tuttavia, il lombardo ha sottolineato come la preparazione sia finalizzata all’evento clou di agosto, ovvero gli Europei. E ...

VIDEO Augusta Masters 2018 : gli highlights della Quarta giornata. Putt perfetto alla 18 e trionfo per Patrick Reed! Colpi da sballo per Jordan Spieth : Patrick Reed trionfa nell’Augusta Masters e porta a casa il primo torneo dello Slam del 2018. Splendida la prova dello statunitense, sempre al comando a partire dal secondo giro e capace di resistere alla rimonta di avversari sulla carta più quotati per poi piazzare il Putt decisivo che ha mandato in visibilio il pubblico della Georgia. Sul podio sono saliti anche Rickie Fowler e Jordan Spieth, quest’ultimo autore del miglior giro di ...

Tennis - Indian Wells 2018 : i risultati della Quarta giornata. Federer avanti - Fabbiano e Zverev out : Questa la programmazione del torneo maschile "BNP Paribas Open" di Indian Wells in diretta esclusiva e in Alta Definizione su Sky Sport HD: SKY SPORT 2 HD QUINTA GIORNATA dalle 19 di lunedì 12 alle ...

Tennis - Indian Wells 2018 : i risultati della Quarta giornata. Federer avanti - Fabbiano out : Il 36enne di Basilea, tornato il mese scorso numero uno del mondo, è a caccia del suo 6° nel deserto californiano dopo quelli dal 2004 al 2006, nel 2012 e nel 2017. Federer, in questa stagione ...

L'Italia di rugby ha perso 38-14 contro il Galles nella quarta giornata del Sei Nazioni 2018. Al Millennium Stadium di Cardiff, il Galles ha concluso il primo tempo in vantaggio 17-7 dopo aver segnato due mete — entrambe trasformate —

I test di Formula 1 2018 da Barcellona : Quarta giornata in diretta live. Tempi : Tempi, cronaca, foto e video della giornata per farvi sentire ancora una volta accanto ai protagonisti della Formula 1. Alle 20 da non perdere l'approfondimento di Sky Sport F1 HD , canale 2017, con ...

F1 - Test Barcellona 2018 : Quarta giornata (venerdì 9 marzo). Programma - orari e tv. Come seguirli in Diretta Live : Si chiudono i Test pre-stagionali di Barcellona riservati alla Formula Uno. Domani, infatti, sarà l’ultima delle otto giornate di prove, spalmate in due settimane, che permetteranno a piloti e scuderie di mettere in cascina altri chilometri importanti in vista dell’esordio ufficiale, il 25 marzo, con il Gran Premio di Australia. Sarà, dunque, l’ultima occasione per vedere in pista Ferrari, Mercedes e Red Bull, per provare a ...

Sei Nazioni 2018 - Quarta giornata : il calendario. Programma - orari e tv : Calendario Sei Nazioni maschile 4a giornata 10/03/2018 15:15 Irlanda-Scozia 10/03/2018 17:45 Francia-Inghilterra 11/03/2018 16:00 Galles-Italia diretta tv su DMAX ed in streaming su DPLAY , ...

Sei Nazioni 2018 - Quarta giornata : il calendario. Programma - orari e tv : Ormai ci risiamo! Dopo una settimana di riposo riprende il Sei Nazioni di rugby: sabato 10 marzo sarà una data fondamentale per capire se l’Irlanda potrà mettere le mani sul torneo o se dovrà attendere l’ultimo turno con l’ostica trasferta in quel di Twickenham per conquistare la vittoria nella classifica finale. Alle ore 15.15 a Dublino andrà in scena la sfida tra Irlanda e Scozia, mentre il duello a distanza per il primato ...

F1 - Test Barcellona 2018 : analisi Quarta giornata. La Mercedes è già in fuga? Impressionante Hamilton - la Ferrari deve già rincorrere : L’urlo di Lewis Hamilton spaventa tutti i rivali. Parafrasando il titolo del celebre film di Bruce Lee, infatti, si può tranquillamente riassumere in questo modo l’andamento odierno della quarta giornata di Test pre-stagionali riservati alla Formula Uno di Barcellona. Il campione del mondo, infatti, ha stampato un eccellente 1:19.333 sul circuito del Montmelò, sbriciolando l’1:19.673 fatto segnare da Sebastian Vettel con la ...