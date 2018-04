Quanto ne sai sulle intolleranze alimentari?

Quanto ne sai sulle allergie? : Pollini, polvere, latte, ma anche farmaci, animali domestici, cosmetici e materiali come il lattice: sono moltissimi gli “ingredienti” che, anche in piccole dosi, possono indurre una reazione allergica. E infatti, tra i problemi di natura cronica, le allergie le fanno da padrone, con un’incidenza anche del 20% (e in aumento) nella popolazione europea. Tra starnuti, occhi lacrimanti, arrossamenti cutanei – ma anche altri sintomi ben più gravi – ...

Ti amo e non sai Quanto : Ti amo e non sai quanto Di Vincenzo Calafiore 13 Aprile 2018 Udine Sai, da queste è difficile immaginare che

Giornata nazionale per la lotta alla trombosi : Quanto ne sai di embolia polmonare? : Tutto è pronto per la 7°Giornata nazionale per la lotta alla trombosi appuntamento organizzato da ALT – Associazione per la lotta alla trombosi e alle Malattie Cardiovascolari – Onlus per dire «No!» alle malattie cardiovascolari da trombosi che torna quest’anno mercoledì 18 aprile con un focus sull’embolia Polmonare e tanti appuntamenti social dedicati all’informazione e alla promozione della salute. L’embolia Polmonare è una malattia che ...

7GIORNATA NAZIONALE PER LA LOTTA ALLA TROMBOSI 'Quanto NE SAI DI EMBOLIA POLMONARE?' : Per questo, ALT ha scelto di concentrare l'attenzione della 7° Giornata NAZIONALE per la LOTTA ALLA TROMBOSI su questo tema, diffondendo con ancora maggior forza il suo messaggio di scienza e ...

Quanto ne sai sul sushi? : Pur essendo uno dei simboli della cultura giapponese, il sushi è stato importato dalla Cina, dove già era consumato nel IV secolo d.C. Ma non è questa l’unica curiosità intorno a uno degli elementi della cultura orientale che più ha affascinato e permeato i gusti occidentali. È grande l’attenzione che vi ruota intorno: che siate esperti o tipi da All you can eat il sabato sera, provate a misurarvi con le 10 domande del nostro quiz e ...

Giornata Mondiale della Meteorologia : Quanto ne sai dell’allerta meteo? : Consorzio LaMMA, Servizio comunale di Protezione Civile di Sesto Fiorentino, Centro Commerciale Coop Centro*Sesto e Sezione Soci Coop Sesto Fiorentino – Calenzano, insieme per una iniziativa dedicata al meteo in occasione della Giornata Mondiale della Meteorologia, il 23 marzo. Dalle previsioni all’Allerta Meteo: mostra espositiva per capire meglio questo tema di stretta attualità e breve conferenza di presentazione per poi passare ...

Quanto ne sai sull’acqua che utilizziamo? : L’acqua è la risorsa che più di tutte le altre ci mette faccia a faccia con il problema, a livello globale, dell’accessibilità. Nonostante sia essenziale per la sopravvivenza non tutti, purtroppo, hanno la fortuna di usufruirne. La sua scarsità e la mancanza dei requisiti di qualità e sicurezza mettono a repentaglio popolazioni intere, prive di acqua potabile per l’alimentazione così come di quella necessaria per l’igiene e le attività ...

Giornata Nazionale per la Lotta alla Trombosi : mettiti alla prova - Quanto ne sai di Embolia polmonare? : ALT – Associazione per la Lotta alla Trombosi e alle Malattie Cardiovascolari –Onlus invita giovani e adulti, donne e uomini a partecipare mercoledì 18 aprile alla 7°Giornata Nazionale per la Lotta alla Trombosi, appuntamento nato sette anni fa per dire «No!» alle malattie cardiovascolari da Trombosi che, in 1 caso su 3, con l’aiuto di «scienza» e «buonsenso», possono essere evitate. Non possiamo non conoscere le conseguenze e i rischi ...

Quanto ne sai di storia greca? : La cultura greca è alla base dei valori della società contemporanea occidentale, basti pensare al solo concetto di democrazia sulla quale si fonda la maggior parte delle strutture nazionali in Europa e Occidente. Ma la storia greca, come le vicende che riguardano ogni popolo, è costellata di eventi, guerre e date che l’hanno resa grande nel tempo e degna di memoria. La Guerra del Peloponneso, le Olimpiadi, le lotte contro i Persiani e i ...

Quanto ne sai sui Griffin? : La prima puntata dei Griffin andò in onda nel lontano 1998. Da allora, il suo creatore Seth MacFarlane è diventato uno dei più celebrati e osannati personaggi televisivi degli Stati Uniti. Con sedici stagioni all’attivo, uno spin off e diversi progetti speciali, i Griffin è oggi una delle serie animate più apprezzate di sempre, al pari delle creazioni di Matt Groening. Per dimostrare di essere dei veri appassionati, mettetevi alla prova ...

“Sai Quanto mi pagano? Stai zitta…”. Isola - le naufraghe spifferano i compensi. Prima litigano - poi svelano la ‘faccenda soldi’. Imbarazzo della redazione - che corre ai ripari : caos totale : Puntata ricca quella andata in onda martedì 27 febbraio dall'”Isola dei Famosi. Il reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi ha visto avvicendarsi diverse ‘situazioni’ che hanno scaldato la serata. Paola Di Benedetto è stata eliminata al televoto ma potrebbe rientrare in gioco insieme agli altri naufraghi finora tornati a casa, Filippo, Cecilia e Nadia: con un televoto in positivo saranno ripescati in due. Si ...