Quanto fai squadra con i tuoi colleghi? In azienda arriva la solidarietà

(Di lunedì 30 aprile 2018) Il benessere della persona va di pari passo con il successo personale e professionale. E questa è la base di partenza di tutte le attività di Athlion for People, un’che ha legato in modo indissolubile le proprie sorti alla sostenibilità sociale. A capo c’è Alessandro Tappa (nella foto), amministratore unico, che organizza corsi di formazione, mental coaching e training basati sulla preparazione per affrontare mezze maratone e maratone: a ingaggiarsi sono quei dirigenti e quegl’impiegati che non vogliono soltanto imparare a correre, a diventare runners, a occuparsi della propria prestanza fisica e mentale, ma anche sostenere la Onlus Sport Senza Frontiere, in prima linea per includere i bambini poveri nella società. Stiamo dunque parlando di un’attività perfettamente in linea con la riforma del Terzo settore, che invita le aziende e le multinazionali a fissare una quota di ...