Pyongyang e Seul dal 5 maggio avranno lo stesso fuso orario

Seul : progresso Pyongyang significativo : 12.26 "Un progresso significativo per la denuclearizzazione": così Seul definisce la decisione della Corea del Nord di fermare i test nucleari,i lanci di missili balistici intercontinentali e di chiudere il sito di Punggye-ri, dove sono stati compiuti i test atomici. La decisione di Pyongyang , spiega l'ufficio di presidenza del presidente Moon Jae-in,"creerà un clima molto positivo per il successo degli imminenti summit", quello tra le due ...

Pyongyang - 29 marzo ok a summit con Seul : 3.41 La Corea del Nord ha accettato di tenere una riunione ad alto livello con una delegazione sudcoreana il 29 marzo per discutere gli aspetti logistici del vertice in programma a fine aprile tra i leader dei due Paesi. Lo ha reso noto il ministero per l'Unificazione di Seul Cho Myoung-gyon. All' incontro di giovedì prossimo, che si svolgerà nel villaggio di Panmunjom, lungo il confine smilitarizzato, parteciperanno tre delegati per parte che ...