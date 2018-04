Prof di informatica a Boston “Gli Usa attraggono le migliori menti da tutto il mondo Ma

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 aprile 2018) La differenza principale? “Che in America la laurea te la compri. In Italia te lo devi meritare”. Emanuele Viola ha lasciato l’Italia nel 2001, durante il suo dottorato alla Sapienza di Roma. “Ho rinunciato ad una borsa di studio per un PhD ad Harvard – ricorda –. Poi mi sono spostato a Princeton, alla Columbia e a”. Oggi èessore diteorica alla Northeastern University di. Tornare? “Sì, spero di rientrare, un giorno”. Emanuele, classe 1977, è nato a Roma. A 14 anni ha programmato il videogioco Nathan Never, seguito poi da Black Viper. A 24 anni il primo viaggio verso gli Stati Uniti per un dottorato inalla Harvard University, seguito da un postdoc all’Institute of Advanced Study a Princeton e uno presso la Columbia University. “Poi sono diventatoessore alla Northeastern University a, dove ho ricevuto la cattedra qualche anno ...