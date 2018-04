Primo maggio | salta per maltempo la manifestazione della Cgil a Villacidro

Primomaggio.net - Il sito del concertone del Primo maggio a Roma : Possibile seguire il primo maggio anche in web streaming live , grazie al video player di Rai 3, e commentare in social tv i momenti più intensi e le esibizioni delle band e dei cantanti. Un modo per ...

Primo maggio tra piogge e maltempo : le temperature scenderanno anche di 10 gradi : Dopo questo Primo assaggio di estate torna il maltempo. Un ciclone mediterraneo arriva sulla nostra Penisola da domani, figlio dell'unione di due basse pressioni, una atlantica e l'altra africana, ...

Primo maggio : Zaia - non può che essere la festa del lavoro in sicurezza : Venezia, 30 apr. (AdnKronos) - Il Presidente del Veneto Luca Zaia accoglie l’appello dei segretari veneti delle confederazioni Cgil, Cisl e Uil affinché il Primo Maggio sia caratterizzato da un impegno contro gli infortuni sul lavoro. “È un fronte, quello sulla sicurezza e l’incolumità sui posti di

Olbia - maltempo : rinviato il concerto del Primo Maggio : La manifestazione di domenica 6 Maggio si articolerà come da programma con la presenza di espositori e spettacoli a partire dalla mattina dalle ore 10, l'area food e il concertone a partire dalle 16.

Primo maggio - 1 - 2 mln in agriturismo : 10.58 1,2 milioni di persone, tra italiani e stranieri, si siedono a tavola in uno dei 23.000 agriturismi della penisola per il ponte del Primo maggio. E' quanto emerge da una stima Coldiretti, che evidenzia un aumento del 20% rispetto al 2017. La capacità di mantenere inalterate le tradizioni enogastronomiche è la principale ragione della scelta agrituristica. Ma non va dimenticata anche l'offerta di servizi innovativi per gli sportivi, i ...

Il Primo maggio è la Festa del lavoro. Ecco perché : SCIENZA SpazioSaluteEnergiaScienze AMBIENTE NaturaEcologiaAnimali TECNOLOGIA Digital lifeTecno-prodottiInnovazioneMotoriArchitettura CULTURA ArteMisteroStoriaCuriosità COMPORTAMENTO PsicologiaScuola e ...

Concerto Primo maggio 2018 come arrivare e info utili : Concerto Primo Maggio 2018 come arrivare. Torna anche quest’anno l’appuntamento con il Concertone a Roma. Scopri le info utili su location e come arrivare all’evento. Concerto Primo Maggio 2018: l’evento per la festa dei lavoratori Promosso da CGIL, CISL e UIL, organizzato da iCompany, martedì 1 Maggio 2018 Piazza San Giovanni in Laterano accoglierà l’evento musicale della primavera con 8 intense ore di musica ...

Meteo Primo maggio - ecco il peggioramento : arriva la pioggia e calano le temperature : Al Sud sarà una bella giornata, al Nord e al Centro non sarà così. E da mercoledì la perturbazione darà origine a un ostinato vortice di bassa pressione a ridosso dell’Italia che porterà ad un drastico calo delle temperature.Continua a leggere

Previsioni meteo ponte Primo maggio : caldo addio - arrivano pioggia e maltempo : 'Sembra quasi estate'. È questa la frase che si sente ripetere sempre più spesso in varie zone d'Italia. Alte temperature, sole cocente, bisogno continuo di acqua e refrigerio, cambio di stagione obbligatorio e addirittura prime abbronzature dell'anno, al mare o, perché no, in piscina. Tutti i segnali degli ultimi giorni lasciano intendere che la brutta stagione è ormai alle spalle e sta lasciando spazio al tanto desiderato bel tempo. Ma la ...

