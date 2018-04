Primo Maggio | festa di lavoro e diritti celebrata tutto il mondo

Primo Maggio - la storia. Perché - proprio domani - è la festa dei lavoratori : Le battaglie, nel Mondo e in Italia, per la giornata lavorativa di 8 ore Previsioni meteo, ponte 1 maggio 2018: ecco i temporali. "Poi forte ondata di maltempo"

Concertone Primo Maggio - scaletta di fuoco per la 28esima edizione : ROMA – Dagli Indigo Face a Fatboy Slim, passando per Mirkoeilcane, Willie Peyote, i Canova, Cosmo e la regina del rock italiano Gianna Nannini. Il Concertone del Primo Maggio si è rifatto il look quest’anno con un cast totalmente rinnovato da tanti talenti emergenti che, insieme ai più navigati, regaleranno una scaletta di fuoco. Il […]

Concerto Primo Maggio 2018/ Roma - ospiti e novità : parla l'organizzatore Massimo Bonelli : Il Concerto primo maggio 2018 a Roma, chi ci sarà? Tutti gli ospiti della giornata, le anticipazioni e novità dell'organizzatore Massimo Bonelli(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 15:30:00 GMT)

Concerto Primo Maggio Roma e Taranto 2018 - le scalette : nella Capitale la Nannini e Ermal Meta - in Puglia Brunori Sas e Capossela : I due palcoscenici del Primo Maggio sono pronti a ‘sfidarsi’. Come succede ormai da cinque anni, lo storico Concerto di Piazza San Giovanni a Roma, organizzato in occasione della Festa dei Lavoratori, avrà la concorrenza della piazza di Taranto, il più seguito dei ‘contro-concerti’ organizzati anche in altre città come Pescara, Napoli e Milano. nella Capitale grande attesa per Gianna Nannini, una presenza annunciata a ...

Tradizione - musica e sapori tipici : Roccastrada e le frazioni celebrano il Primo maggio : Dopo la ' Tradizionale rassegna del maggio' , che va in scena questa sera, al Teatro comunale dei Concordi, con i canterini della Tradizione del maggio, spettacoli di danza, percussioni e arte, ...

Meteo Primo Maggio : avevate programmato una gita fuori porta? Vi conviene rivedere i vostri piani : Si prospetta un 1° Maggio incerto in molte regioni del Centro Nord. Oggi discreto, secondo le previsioni Meteo, poi una perturbazione raggiungerà rapidamente l'Italia portando precipitazioni soprattutto al Centro. Successivamente il periodo sarà generalmente instabile: una circolazione depressionaria tenderà infatti a isolarsi sull'Italia nel corso della nuova settimana.Nella giornata del 1° Maggio ci sarà un ...

La voce della Politica Basilicata. Primo Maggio - presentato oggi il programma della giornata : ... un tema che in Basilicata si carica di un significato particolare alla luce dei recenti fatti di cronaca che hanno funestato il mondo del lavoro lucano, con la morte di due giovani lavoratori: ...

Primo Maggio - salta per maltempo la manifestazione della Cgil a Villacidro - Sardiniapost.it : ... iniziativa a Monte Claro sul tema dei migranti in programma dalle 15 alle 21 con una grande festa delle comunità straniere presenti in Sardegna tra degustazioni e spettacoli dal palco. 'In Sardegna ...

Primomaggio.net - Il sito del concertone del Primo Maggio a Roma : Possibile seguire il primo maggio anche in web streaming live , grazie al video player di Rai 3, e commentare in social tv i momenti più intensi e le esibizioni delle band e dei cantanti. Un modo per ...

Primo Maggio tra piogge e maltempo : le temperature scenderanno anche di 10 gradi : Dopo questo Primo assaggio di estate torna il maltempo. Un ciclone mediterraneo arriva sulla nostra Penisola da domani, figlio dell'unione di due basse pressioni, una atlantica e l'altra africana, ...

Primo Maggio : Zaia - non può che essere la festa del lavoro in sicurezza : Venezia, 30 apr. (AdnKronos) - Il Presidente del Veneto Luca Zaia accoglie l’appello dei segretari veneti delle confederazioni Cgil, Cisl e Uil affinché il Primo Maggio sia caratterizzato da un impegno contro gli infortuni sul lavoro. “È un fronte, quello sulla sicurezza e l’incolumità sui posti di

Primo Maggio : Zaia - non può che essere la festa del lavoro in sicurezza (2) : (AdnKronos) - “Mi riferisco anche e soprattutto a quell’universo del lavoro nero, sommerso e irregolare che sfugge a ogni controllo - riprende il presidente del Veneto - che non soltanto rappresenta una forma di scorretta e ingiusta concorrenza alle nostre imprese sane che con tanta difficoltà resta

Primo Maggio : Zaia - non può che essere la festa del lavoro in sicurezza : Venezia, 30 apr. (AdnKronos) – Il Presidente del Veneto Luca Zaia accoglie l’appello dei segretari veneti delle confederazioni Cgil, Cisl e Uil affinché il Primo Maggio sia caratterizzato da un impegno contro gli infortuni sul lavoro.‘è un fronte, quello sulla sicurezza e l’incolumità sui posti di lavoro, che non ammette allentamenti nè deroghe e che richiede una costante e attenta vigilanza – afferma il Governatore ...

Olbia - maltempo : rinviato il concerto del Primo Maggio : La manifestazione di domenica 6 Maggio si articolerà come da programma con la presenza di espositori e spettacoli a partire dalla mattina dalle ore 10, l'area food e il concertone a partire dalle 16.