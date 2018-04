Primo maggio | ecco il menù | scioperi antishopping e cortei per la sicurezza

Ponte del Primo maggio - grandi difficoltà nei tre pronto soccorso genovesi. La Regione : «Attese nei tempi» :

Turchia - piazza Taksim vietata per il corteo del Primo maggio - : Le autorità turche hanno confermato il divieto di celebrare la festa dei lavoratori nella piazza simbolo di Istanbul. Festeggiamenti spostati nel quartiere di Maltepe, sulla sponda asiatica della ...

Il Primo Mi Store italiano dovrebbe essere inaugurato il 26 maggio a Milano : Secondo fonti molto vicine al produttore cinese, Xiaomi dovrebbe inaugurare il primo Mi Store italiano il 26 maggio a Milano, pochi giorni dopo l'apertura del primo Store francese. L'articolo Il primo Mi Store italiano dovrebbe essere inaugurato il 26 maggio a Milano proviene da TuttoAndroid.

Necropoli di San Simplicio aperta il Primo maggio : L'Aspo ha programmato per domani un'apertura straordinaria. Sarà aperta anche domani la Necropoli di San Simplicio ad Olbia. L'la società che gestisce il sito archeologico ha, infatti, previsto per ...

Primo maggio - solo 30 mila persone al Concertone di piazza San Giovanni : Concertone a numero chiuso quello di domani in piazza San Giovanni. Consentito l'ingresso solo a 30 mila persone, una rivoluzione rispetto ai numeri da centinaia di migliaia di spettatori di qualche ...

Ondata di maltempo il Primo maggio : in arrivo piogge e temporali : Una perturbazione di origine atlantica sta per raggiungere il Mediterraneo centrale, portando piogge e temporali prima sulla Sardegna e poi sulle regioni nord-occidentali e tirreniche. Il maltempo ...

Primo maggio all’insegna del maltempo : Il Mediterraneo centrale sta per essere raggiunto da una perturbazione di origine atlantica. Essa porterà piogge e temporali. In un

Allerta Meteo Primo maggio : violento ciclone Afro-Mediterraneo sull’Italia tra 1 e 4 Maggio - maltempo estremo : 1/26 ...

Allerta Meteo - brusco peggioramento dal Primo maggio : avviso della protezione civile - criticità arancione in Sardegna : Allerta Meteo – Una profonda saccatura di origine atlantica raggiungerà nella giornata di domani il Mediterraneo centrale, apportando un flusso di correnti sud-occidentali, umide e instabili, sulle regioni italiane. In questa prima fase la perturbazione determinerà condizioni di maltempo più spiccate sulla Sardegna, che sarà ripetutamente sferzata da precipitazioni diffuse e intense, mentre fenomeni meno forti inizieranno a interessare le ...

Primo maggio : dal Calendimaggio alla Festa del lavoro : Da tempi immemori l’umanità ha celebrato la rinascita della natura e la sua ritrovata fertilità con suggestivi riti propiziatori. Le origini dell’attuale 1 maggio, Festa del lavoro, a ben vedere, sono antichissime. Basta pensare che nell’antica Roma, il Primo giorno di maggio, si tenevano i Floralia, festeggiamenti in onore di Flora, dea della primavera e dei fiori, tra canti, danze e processioni. Nelle terre celtiche scoprirono che il 1 ...

Primo maggio - Festa del lavoro : ecco cosa fare in Italia : Oltre al tradizionale Concertone del 1 maggio di Roma, che dà voce, con la musica, ai diritti dei lavoratori, la Capitale apre le sue aree verdi, dal Roseto Comunale sino a Villa Borghese che ospita il Gelato Festival; ai Giardini Pensili dell’Auditorium che ospitano la mostra-mercato di prodotti enogastronomici a km zero, curata da Coldiretti.E che dire del Giardino del Monk che apre la sua nuova stagione tra sdraio, barbecue, pallacanestro, ...

Questo Primo maggio non si presenta con i colori di una festa. Accendiamo un faro sul lavoro : La ripresa a macchia di leopardo. Ampi strati del paese in difficoltà con 4,5 milioni di persone che vivono sotto la soglia della povertà e 3 milioni di Neet. Il Sud che affonda. Tutti questi elementi danno un nuovo protagonismo al 1 maggio Festa del lavoro. Ma quale lavoro? Quello che manca? Quello che c'è e per il quale non abbiamo personale formato?L'esperienza dell'alternanza scuola lavoro può essere un ottimo ...

Primo maggio - Festa del lavoro : i principali festeggiamenti nel mondo : Se per molti italiani la Festa del lavoro equivale ad un giorno di vacanza, approffitandone per una bella gita all’aria aperta, magari direzione mare, quali sono, invece, i principali festeggiamenti del 1 maggio nel mondo? In Brasile, dove la ricorrenza è stata festeggiata per la prima volta il 1 maggio 1895 solo a Santos, il Dia Mundial do Trabalho, è un’occasione per fare baldoria, tutti insieme, per le strade; negli Usa, dove lo si ...

Primo maggio - Festa del lavoro : ecco le tappe storiche salienti : Il 1 maggio, noto anche come Festa del lavoro o Festa dei Lavoratori, nasce come momento di lotta internazione di tutti i lavoratori per affermare i propri diritti, raggiungere i propri obiettivi, migliorare la propria condizione, senza barriere sociali e geografiche.“8 ore di lavoro, 8 di svago, 8 per dormire”… questo lo slogan coniato in Australia nel 1855 , condiviso da gran parte del movimento sindacale organizzato del Primo Novecento. Esso ...