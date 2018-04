CONCERTO Primo maggio 2018 / Gli artisti presenti a Roma : Ermal Meta - Gianna Nannini e Francesca Michielin : Il CONCERTO PRIMO MAGGIO 2018 a Roma, chi ci sarà? Tutti gli ospiti della giornata, le anticipazioni e novità dell'organizzatore Massimo Bonelli(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 20:12:00 GMT)

F1 - Primo incontro tra Red Bull e Honda per il 2019. Il termine per trovare l’accordo è il 15 maggio : Il weekend del GP d’Azerbaijan si è chiuso con il pasticcio tra Max Verstappen e Daniel Ricciardo. Per la Red Bull i tre giorni di Baku sono stati importanti anche in vista del 2019. Stando a quanto riportato da Sky Sports F1, infatti, nel corso dell’ultimo fine settimana c’è stato un primo incontro con la Honda per discutere la fornitura di motori per il Mondiale del prossimo anno. Che in casa Red Bull ci sia interesse verso ...

Meteo Primo maggio/ In arrivo maltempo - previsioni : rischio pioggia in gran parte dell'Italia : Meteo primo maggio, in arrivo maltemo: rischio pioggia in gran parte dell'Italia. Il concerto del primo maggio a Roma sotto l'acqua? Colpito soprattutto il centro nord e la Sardegna.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 19:51:00 GMT)

Turchia - piazza Taksim vietata per il corteo del Primo maggio - : Le autorità turche hanno confermato il divieto di celebrare la festa dei lavoratori nella piazza simbolo di Istanbul. Festeggiamenti spostati nel quartiere di Maltepe, sulla sponda asiatica della ...

Primo maggio - ecco il menù : scioperi antishopping e cortei per la sicurezza : sicurezza sul lavoro e riposo nei giorni di festa. Questi i due leit motiv del Primo maggio 2018. Da una parte la manifestazione organizzata a Prato da Cgil, Cisl e Uil per mettere al centro dell'...

Il Primo Mi Store italiano dovrebbe essere inaugurato il 26 maggio a Milano : Secondo fonti molto vicine al produttore cinese, Xiaomi dovrebbe inaugurare il primo Mi Store italiano il 26 maggio a Milano, pochi giorni dopo l'apertura del primo Store francese. L'articolo Il primo Mi Store italiano dovrebbe essere inaugurato il 26 maggio a Milano proviene da TuttoAndroid.

Necropoli di San Simplicio aperta il Primo maggio : L'Aspo ha programmato per domani un'apertura straordinaria. Sarà aperta anche domani la Necropoli di San Simplicio ad Olbia. L'la società che gestisce il sito archeologico ha, infatti, previsto per ...

Primo maggio - solo 30 mila persone al Concertone di piazza San Giovanni : Concertone a numero chiuso quello di domani in piazza San Giovanni. Consentito l'ingresso solo a 30 mila persone, una rivoluzione rispetto ai numeri da centinaia di migliaia di spettatori di qualche ...

Ondata di maltempo il Primo maggio : in arrivo piogge e temporali : Una perturbazione di origine atlantica sta per raggiungere il Mediterraneo centrale, portando piogge e temporali prima sulla Sardegna e poi sulle regioni nord-occidentali e tirreniche. Il maltempo ...

Primo maggio all’insegna del maltempo : Il Mediterraneo centrale sta per essere raggiunto da una perturbazione di origine atlantica. Essa porterà piogge e temporali. In un

Allerta Meteo Primo maggio : violento ciclone Afro-Mediterraneo sull’Italia tra 1 e 4 Maggio - maltempo estremo : 1/26 ...

Allerta Meteo - brusco peggioramento dal Primo maggio : avviso della protezione civile - criticità arancione in Sardegna : Allerta Meteo – Una profonda saccatura di origine atlantica raggiungerà nella giornata di domani il Mediterraneo centrale, apportando un flusso di correnti sud-occidentali, umide e instabili, sulle regioni italiane. In questa prima fase la perturbazione determinerà condizioni di maltempo più spiccate sulla Sardegna, che sarà ripetutamente sferzata da precipitazioni diffuse e intense, mentre fenomeni meno forti inizieranno a interessare le ...

Primo maggio : dal Calendimaggio alla Festa del lavoro : Da tempi immemori l’umanità ha celebrato la rinascita della natura e la sua ritrovata fertilità con suggestivi riti propiziatori. Le origini dell’attuale 1 maggio, Festa del lavoro, a ben vedere, sono antichissime. Basta pensare che nell’antica Roma, il Primo giorno di maggio, si tenevano i Floralia, festeggiamenti in onore di Flora, dea della primavera e dei fiori, tra canti, danze e processioni. Nelle terre celtiche scoprirono che il 1 ...

Primo maggio - Festa del lavoro : ecco cosa fare in Italia : Oltre al tradizionale Concertone del 1 maggio di Roma, che dà voce, con la musica, ai diritti dei lavoratori, la Capitale apre le sue aree verdi, dal Roseto Comunale sino a Villa Borghese che ospita il Gelato Festival; ai Giardini Pensili dell’Auditorium che ospitano la mostra-mercato di prodotti enogastronomici a km zero, curata da Coldiretti.E che dire del Giardino del Monk che apre la sua nuova stagione tra sdraio, barbecue, pallacanestro, ...