1,2 milioni di persone, tra italiani e stranieri, si siedono a tavola in uno dei 23.000 agriturismi della penisola per il ponte del. E' quanto emerge da una stima Coldiretti, che evidenzia un aumento del 20% rispetto al 2017. La capacità di mantenere inalterate le tradizioni enogastronomiche è la principale ragione della scelta agrituristica. Ma non va dimenticata anche l'offerta di servizi innovativi per gli sportivi, i nostalgici, i curiosi, gli ambientalisti e i camperisti.(Di lunedì 30 aprile 2018)