Preso l' aguzzino delle squillo con la passione per il cibo

ilgiornale

: Preso «Puia», l'aguzzino delle prostitute - milanotodaynews : Preso «Puia», l'aguzzino delle prostitute - CarlaTrudu : RT @Michele_Anzaldi: Grazie alle forze dell’ordine è stato subito preso il terribile aguzzino che ha aggredito in maniera criminale e ingiu… - Michele_Anzaldi : Grazie alle forze dell’ordine è stato subito preso il terribile aguzzino che ha aggredito in maniera criminale e in… -

(Di lunedì 30 aprile 2018) A Milano era il "protettore", il "gestore"prostitute costrette a vendersi in strada lungo viale Fulvio Testi, la lunga arteria che collega Milano a Cinisello Balsamo passando per Sesto San Giovanni. E in Spagna faceva la bella vita. Ma proprio le spese - soprattutto in ristoranti - fatte con una carta di credito a suo nome hanno permesso di arrestare Michi Stoico detto Puia, romeno di 39 anni latitante da quasi due anni nonostante dovesse scontare 13 anni per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, sequestro di persona e violenze.Le ragazze erano rumene e moldave, anche minorenni, ed erano sfruttate da una organizzazione transnazionale con ramificazioni in Francia, Svizzera, Belgio e Olanda. A Milano le gestiva lui, che se non riuscivano a guadagnare abbastanza le sequestrava e le isolava dalla famiglia o le sottoponeva a violenze psicologiche e minacce di ...