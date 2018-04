Presa la banda della gomma forata

Presa banda di ladri nel Milanese : sposo e testimone arrestati poche ore prima del matrimonio : Dodici persone sono state arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Milano nell'ambito di un'indagine che le vede coinvolte, a vario titolo, per associazione per delinquere finalizzata alla ...

Presa banda di ladri : sposo e testimone arrestati poche ore prima del matrimonio : Dodici persone sono state arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Milano nell'ambito di un'indagine che le vede coinvolte, a vario titolo, per associazione per delinquere finalizzata alla ...

Presa la 'banda degli albanesi' : furti - rapine e colpi in Italia per fare la bella vita in Albania : L'Italia, stando a quanto accertato dagli investigatori e dagli inquirenti, per loro era una sorta di bancomat. Un obbiettivo da usare e sfruttare quanto più possibile e nel minor tempo possibile ...