Premier League | Tottenham-Watford 2-0 | decidono Dele Alli e Kane

Premier League - risultati e classifica 36a giornata : Il Manchester City non si ferma e asfalta il West Ham 4-1; lo United batte 2-1 l'Arsenal e ottiene il pass per la prossima Champions. Il Chelsea , 1-0 sullo Swansea, non si arrende e accorcia le ...

Premier League - Salah e il caso sponsor : L'Egitto sta per andarsi a giocare una Coppa del Mondo dopo 27 anni. Tutte queste polemiche, di certo, servono a poco. We have not even been contacted for a resolution! Nothing! Complete silence! ...

Premier League - Firmino prolunga il contratto con il Liverpool : Liverpool , INGHILTERRA, - Il Liverpool ha annunciato di aver trovato l'accordo per un prolungamento contrattuale con il suo attaccante brasiliano Roberto Firmino . Non sono stati forniti ulteriori ...

Probabili Formazioni Tottenham-Watford - Premier League 30-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Tottenham Hotspur-Watford, Premier League 2017/2018, 36^ Giornata ore 21.00: analisi e pronostico della partita. Okaka in vantaggio se Deeney sarà out. La trentaseiesima giornata di Premier League si conclude con il Monday Night tra Tottenham Hotspur e Watford. Gli Spurs di Mauricio Pochettino hanno subito l’ennesima delusione con l’eliminazione dalla FA Cup per mano del Manchester United e ora ...

Premier League : lo Stoke stoppa il Liverpool - sorride il Chelsea di Conte : A secco Salah che non segna ad Anfield per la prima volta dal 26 dicembre. I Blues superano lo Swansea: decide Fabregas

Video Gol Crystal Palace-Leicester 5-0 : Highlights e Tabellino Premier League - 36^ Giornata 28-04-2018 : Risultato Finale Crystal Palace-Leicester 5-0, Cronaca e Highlights, Zaha, McArthur, Loftus-Ceek, van Aanholt, Benteke, Premier League 36^ Giornata, 28 Aprile 2018. Crystal Palace travolgente contro un Leicester ormai privo di obbiettivi ed in attesa delle vacanze estive. I padroni di casa compiono una vera impresa facendo registrare il loro più largo successo della storia in Premier League. Partono forte le Eagles e al 17′ trovano ...

Premier League - Frenata Liverpool : è 0-0 con lo Stoke City : Salah non basta, la squadra di Klopp spreca l'occasione di agganciare al secondo posto lo United: ad Anfield finisce a reti inviolate

Probabili Formazioni Manchester United-Arsenal - Premier League 29-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester United-Arsenal, Premier League 2017/2018, Ore 17.30: Red Devils con l’11 titolare; Gunners con alcuni cambi. E’ il big match della 36^giornata di Premier League, nonchè l’ultima sfida in Inghilterra tra Mourinho e Wenger, quello che andrà in scena ad Old Trafford tra i padroni di casa del Manchester United e l’Arsenal. Red Devils che vengono dall’importantissima vittoria ...

Probabili Formazioni West Ham United-Manchester City - Premier League 29-04-2018 : Le Probabili Formazioni di West Ham United-Manchester City, Premier League 2017/2018, Ore 15.15: Negli Hammers rientro dal 1′ per Lanzini; alcuni cambi nei Cityzens. La domenica di Premier League, valevole per la 36^giornata, si apre con il match del London Stadium tra i padroni di casa del West Ham United e il Manchester City. Hammers che vengono dalla brutta sconfitta rimediata nell’ultimo turno di campionato contro ...

Probabili Formazioni Russia Premier League - 28^ Giornata 29-04-2018 e Pronostici : Russia Premier League 2018: scopri tutte le Probabili Formazioni e i Pronostici che chiuderanno la ventottesima Giornata, in programma Domenica 29 Aprile 2018. Si parte alle 12 con Amkar-Spartak Mosca. Domenica 29 Aprile 2018 scende in campo la Russia Premier League. Al comando della classifica troviamo il Lokomotiv Mosca a quota 57 e a +6 dal CSKA e +7 dallo Spartak Mosca. Consigli, suggerimenti, previsioni e dritte sulle Probabili ...

Probabili Formazioni Zenit-CSKA - Russia Premier League 29-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Zenit-CSKA Mosca, Russia Premier League 2017/2018, 28^ Giornata ore 15.30: analisi e pronostico della partita. La formazione di Roberto Mancini si gioca la Champions. E’ senza ombra di dubbio il big match della ventottesima giornata del massimo torneo russo. Quello tra Zenit e CSKA rappresenta per la formazione allenata da Roberto Mancini un vero e proprio spartiacque per accedere alla prossima edizione ...

Probabili Formazioni Swansea-Chelsea - Premier League 28-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Swansea-Chelsea, Premier League 2017/2018, Ore 18.30: Un cambio negli Swans rispetto alla gara precedente; Blues con Morata in panchina. Il sabato di Premier, valevole per la 36^giornata, si concluderà con la sfida del Liberty Stadium tra i padroni di casa dello Swansea e il Chelsea. Swans che vengono dalla pesantissima sconfitta nell’ultimo turno di campionato rimediata contro il Manchester City. Carvalhal ...

Probabili Formazioni Liverpool-Stoke City - Premier League 28-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Liverpool-Stoke City, Premier League 2017/2018, Ore 13.30: Reds con il dubbio Manè in attacco; Potters che recuperano Zouma. La 36^giornata di Premier League si apre con la sfida di Anfield Road, che mette di fronte i padroni di casa del Liverpool e lo Stoke City. Reds che vengono dall’importante vittoria ottenuta nella gara di andata delle Semifinali di Champions League sulla Roma, che dovranno ...

Premier League - Arsenal - Chelsea - Tottenham già alle grandi manovre : Duecento milioni di sterline , ovvero, 230 milioni di euro, possono , inizialmente, bastare per rifondare l'Arsenal, dopo 22 anni di gestione Wenger. A chiedere un simile budget di mercato è Luis ...