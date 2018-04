Povertà | sempre più numerosi gli italiani con gravi problemi economici

Famiglie - il bilancio di Bankitalia : “Scende la ricchezza media e sono sempre più i giovani del sud a rischio Povertà” : Mai così poveri negli ultimi 27 anni: quasi un italiano su quattro guadagna meno di 830 euro al mese. Ed è per questo a rischio di emarginazione in un Paese in cui crescono le disuguaglianze. E’ questo lo scenario che emerge dall’indagine di Bankitalia sui bilanci 2016 di oltre 7mila Famiglie italiane. A completare il quadro c’è poi l’identikit dei nuovi poveri: giovani, principalmente residenti al Sud, meno istruiti e ...