Più multe fai più guadagni | non mi sembra giusto

Torino - il capo dei vigili sul premio a chi farà Più multe : "Sono i cittadini a chiederci di essere rigorosi" : Bezzon replica alle polemiche: "Non siamo gabellieri, ma le infrazioni aumentano e i morti sulle strade pure: bisogna intervenire"

Tasse - multe - tariffe : Italia spaccata in due - nei Comuni del Sud si fa Più fatica a incassare : MILANO - Quanti soldi i Comuni sono in grado di incassare da Tasse, tributi, tariffe o multe sul totale loro dovuto e iscritto a bilancio? E quanto sono in grado di pagare i loro fornitori? L'Italia - ...