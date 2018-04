Pioggia nel weekend | ma c' è il sole | sindaco contro i siti che sbagliano il

Meteo - il caldo ha le ore contate : Pioggia e temperature basse nel weekend : Dopo il bel tempo del ponte del 25 aprile arriva sull'Italia la pioggia. Già da giovedì 26 aprile le temperature inizieranno a calare a partire dalle regioni settentrionali e in seguito anche altrove. Previsti forti rovesci nel weekend.Continua a leggere

Bangladesh - nel campo rohingya bimbi giocano con uno scivolo creato con Pioggia : Bangladesh, nel campo rohingya bimbi giocano con uno scivolo creato con pioggia Ma l’Organizzazione internazionale per le migrazioni allerta: “Il pericolo ora sono i monsoni: rischio di inondazioni, allagamenti e infezioni” Continua a leggere

MotoGP - GP Americhe 2018 : le previsioni meteo per il weekend. Rischio Pioggia nelle qualifiche : C’eravamo lasciati con un trionfo inatteso, quello di Cal Crutchlow, in Argentina (2° round del Mondiale 2018 di MotoGP) ed una polemica bella grossa, tra Marc Marquez e Valentino Rossi. I fuochi sono ancora accesi ed i due rivali, in tempi diversi, parleranno alla stampa prima e dopo la conferenza canonica di presentazione del GP delle Americhe 2018, ad Austin (Texas). Si preannunciano fulmini e saette ancora una volta tra il ...

MotoGP - partenza rimandata nel GP d’Argentina per la Pioggia! Il nuovo programma e l’orario : partenza rimandata nel GP d’Argentina, seconda prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Pista in condizioni non idonee in virtù della presenza della pioggia che ha reso davvero particolare le condizioni dell’asfalto. Per questo, la direzione gara hanno deciso di rinviare lo start di 15′ per ragioni di sicurezza. CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE giandomenico.tiseo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi ...

LIVE MotoGP - GP Argentina 2018 in DIRETTA : qualifiche. Valentino Rossi sfida Marquez - Dovizioso spera nella Pioggia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Argentina 2018, prova valida per il Mondiale MotoGP. Parte la caccia alla pole position sul tracciato di Termas de Rio Hondo, oggi scopriremo quale sarà la griglia di partenza della gara in programma domani. Rischio pioggia in questa zona del Paese che potrebbe davvero rimescolare tutte le carte in tavola. Marc Marquez sembra essere il grande favorito della vigilia, Andrea ...

Stazione Spaziale cinese Tiangong-1 - cambia ancora l’orario del “Crash” : creerà una splendida Pioggia di “meteore” nel cielo : La Stazione Spaziale cinese Tiangong-1 sta precipitando sulla Terra e le ultime previsioni di Aerospace Corporation indicano domenica 1 aprile come data probabile dell’impatto, alle ore 16:15 UTC (le 18:15 italiane) con un’incertezza di ± 9 ore. Questo significa che il lasso temporale preso in considerazione alle attuali condizioni va dalle ore 9:15 italiane di domani alle 3:15 del mattino del 2 aprile. Rispetto agli ultimi aggiornamenti, la ...

Sole o Pioggia nell'uovo? : Cosa troveremo dentro l'uovo "metereologico" di Pasqua? Inizialmente tempo instabile e qualche pioggia. Poi Sole. La gita di Pasquetta è salva. Secondo gli esperti del sito ilmeteo.it, la ...

TOSCANA - SCIA LUMINOSA IN CIELO NELLA NOTTE/ Video - Pioggia di segnalazioni : "palla bianca a grande velocità" : TOSCANA, SCIA LUMINOSA in CIELO NELLA NOTTE: dai social network arrivano decine di segnalazioni da Lucca, ma la paura invade anche Latina poco dopo e scatta così un vero e proprio allarme.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 15:02:00 GMT)

Maltempo - arriva una nuova perturbazione : Pioggia vento e neve nel fine settimana : Ancora Maltempo in arrivo giovedì, in questo insolito marzo, e una nuova perturbazione nel weekend: pioggia, vento e neve, protagoniste di quest'inizio di primavera a causa di una perturbazione che ha ...

Neve - freddo e Pioggia. Italia ed Europa nella morsa del gelo : Dal punto di vista del meteo è già iniziata da 19 giorni, da quello astronomico inizia nel pomeriggio del 20 marzo, ma a guardare il cielo e le temperature proprio la primavera non c’è. Sembra pieno inverno. Sull’Italia è arrivata la seconda ondata di freddo tardivo con vento dalla Russia e Neve a bassa quota che è già arrivata anche sul resto d’Europa (la prova è nelle immagini della gallery in alto). Non un giorno soltanto di freddo, ma ...

Niewiadoma sola nella Pioggia e prima al Trofeo Binda. Decima Longo Borghini - : Il drappello inseguitore ha chiuso a 22 da Kasia, con la Campionessa del Mondo Chantal Blaak , Boels-Dolmans, che ha preceduto Marianne Vos , WaowDeals, , Amanda Spratt , Mitchelton, , Alena ...

Maltempo - torna Buran : Pioggia nel week end - poi crollo temperature e neve a bassa quota : Due perturbazioni in arrivo. Da lunedì temporali e grandinate al centro e al sud, nevicate fin sopra i 6/700 metri e temperature sotto zero di notte

Previsioni Meteo Lombardia : Pioggia e neve in arrivo anche nel weekend : Un ampio fronte perturbato attualmente in ingresso sulla parte occidentale del Bacino del Mediterraneo determinerà per la giornata di domani condizioni instabili sulla Lombardia, con precipitazioni diffuse sulla regione, a carattere nevoso sui rilievi alpini e prealpini e sensibile aumento dell’intensità del vento dai quadranti orientali in pianura. Queste condizioni instabili – spiega nel consueto bollettino Meteo Arpa Lombardia ...