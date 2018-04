Picchia compagno all'esterno di una scuola a Viterbo - giudici : istituto paghi i danni del bullo : Per mesi uno studente di un istituto tecnico in provincia di Viterbo ha dovuto subire minacce e insulti da parte di un bullo . L'incubo si è poi trasformato in un vero e proprio pestaggio fuori scuola ...

Bullismo - nuovo allarme : minacce a professoressa in classe - obbligo di dimora per studenti che Picchia vano compagno : ROMA - 'Te faccio sciogliere nell'acido professore''. E' allarme Bullismo . Da Lucca a Venezia, da Chieti a Velltri dai professori ai compagni di scuola, si moltiplicano le vittime dei violenti. ...

Andrea Petrolito - padre di Laura uccisa e gettata in pozzo a Caniccatini : "Il compagno la Picchiava - lei chiese aiuto a un assistente sociale" : "Il suo compagno era possessivo e violento, la picchiava sempre". Lo dice Andrea Petrolito, padre di Laura, la ventenne uccisa e gettata in un pozzo a Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa, dal suo compagno adesso in carcere."Poco tempo fa - ha detto davanti alle telecamere della Tgr Rai Sicilia - aveva chiesto a un assistente sociale di andare a vivere in una comunità. Se questo assistente sociale avesse fatto il suo lavoro in modo ...