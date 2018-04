Phoebe Tonkin guest star in The Originals 5? Gli spoiler sulla sua uscita di scena

optimaitalia

(Di lunedì 30 aprile 2018)in The5? Sui social non si parla d'altro da quando non è arrivata la conferma che la bella Hayley non sarà un volto regular di questa quinta e ultima stagione dello spin off di The Vampire Diaries.Già nei primi due episodi i fan sono riusciti a vederla poco o niente prima per via del finto rapimento ordito dalla figlia Hope per riportare in città Klaus e poi per la sua vera e propria scomparsa.Qualcuno ha portato via Hayley e una scia di sangue non lascia presagire niente di buono. A questo vanno sommati gliarrivati in rete durante le riprese della serie che già all'epoca avevano fatto discutere e non poco. All'epoca è bastata una foto per rovinare l’idillio d’amore che c’è tra la produttrice e creatrice della serie e The5 e i suoi fan visto che ormai sembra certa la morte di Hayley.Secondo gliarrivati dal set, ...