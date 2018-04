Petrolio | a New York chiude in rialzo a 68 | 57 dlr

Petrolio : a New York chiude in rialzo sopra i 68 dlr : New York, 26 apr. (AdnKronos/Dpa) – Il Petrolio chiude in rialzo sopra i 68 dollari al barile. Il West Texas Intermediate (Wti) ha chiuso infatti a 68,19 dollari al barile, in rialzo dello 0,2% rispetto all’andamento di apertura (+14 cents). L'articolo Petrolio: a New York chiude in rialzo sopra i 68 dlr sembra essere il primo su Meteo Web.

Petrolio : in rialzo a New York : ANSA, - NEW York, 24 APR - Petrolio in rialzo a New York scambiato a 68,85 dollari al barile , +0,31%, . 24 aprile 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Petrolio : in forte calo a New York : ANSA, - NEW York, 23 APR - Petrolio in forte calo a New York scambiato a 67,33 dollari al barile , -1,56%, . 23 aprile 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende i dati sul Petrolio (18 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari cerca un'altra chiusura in rialzo, dopo quella di ieri. Pochi i dati macroeconomici in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 06:52:00 GMT)

Petrolio : a New York chiude in rialzo a 67 - 02 dlr - più alto da 2014 : New York, 12 apr. (AdnKronos/Dpa) – A New York il Petrolio chiude in rialzo toccando il livello più alto raggiunto dal 2014. Il West Texas Intermediate (Wti), infatti, ha chiuso a 67,02 dollari al barile, in crescita di 20 cents (+0,3%) rispetto all’andamento di apertura. L'articolo Petrolio: a New York chiude in rialzo a 67,02 dlr, più alto da 2014 sembra essere il primo su CalcioWeb.

Petrolio : chiude in forte rialzo a New York a 63 - 42 dollari : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Petrolio : in calo a New York a 64 - 32 dlr : ANSA, - NEW York, 29 MAR - Petrolio in calo a New York scambiato a 64,32 dollari al barile , -0,09%, . 29 marzo 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Petrolio : chiude in calo a New York : ANSA, - NEW York, 26 MAR - Chiusura in calo per il Petrolio a New York scambiato a 65,55 dollari al barile , -0,49%, .

Petrolio : chiude in calo a New York : NEW York, 26 MAR - Chiusura in calo per il Petrolio a New York scambiato a 65,55 dollari al barile , -0,49%, .

Petrolio : a New York chiude in calo a 64 - 3 dlr : New York, 22 mar. (AdnKronos/Xin) – Il Petrolio chiude in calo a New York. Il West Texas Intermediate (Wti) ha chiuso in calo di 0,87 cents a 64,30 dollari al barile. L'articolo Petrolio: a New York chiude in calo a 64,3 dlr sembra essere il primo su Meteo Web.

Petrolio : a New York chiude in calo a 60 - 12 dlr : New York, 8 mar. (AdnKronos/Dpa) – A New York il Petrolio chiude in calo intorno ai 60 dollari. Il West Texas Intermediate (Wti), infatti, ha chiuso a 60,12 dollari al barile, in calo di 1,03 dollari (-1,7%) rispetto all’apertura. L'articolo Petrolio: a New York chiude in calo a 60,12 dlr sembra essere il primo su Meteo Web.