PES 2019 | un leak rivela la data d' uscita e l' aggiunta di tantissime leghe

PES 2019 - prime immagini e informazioni : novità sulle licenze : PES 2019 è praticamente trapelato: ci sono immagini, informazioni sulle nuove licenze e molto altro. Ultimamente gli appasionati, purtroppo, hanno dovuto leggere la notizia della fine dell'accordo decennale tra Konami e UEFA per la licenza inerente alla Champion's League. Le novità comunque non mancheranno: il leak non è arrivato da un paziente dataminer ma addirittura dalla pagina messa per errore su PlayStation Store, poi rimossa. Ma internet ...

Futuro incerto per PES 2019? Konami perde la licenza Uefa Champions League : PES 2019 non avrà la Uefa Champions League. Una bruttissima notizia per tutti i fan del gioco di calcio giapponese, che magari lo preferiscono a FIFA. PES perde così la licenza Uefa Champions League, dopo dieci anni è stata proprio la Uefa ad annunciare la fine dell'accordo col publisher di videogiochi. Tutto si concluderà dopo la finale di Kiev della Champions League. Addio Champions per PES 2019 Non sappiamo attualmente se la fine di questa ...

F1 - le nuove regole del Mondiale 2019 : aumento del carico di benzina e separazione tra PESo vettura e PESo pilota le novità : Importante riunione dello Strategy Group e la F1 Commission nel quartier generale della FIA a Parigi, alla presenza di tutto l’asset dirigenziale capeggiato dalla massima autorità Jean Todt e di Chase Carey, CEO del F1 Group. Si è affrontato il tema riguardante le norme tecniche della prossima annata. Su alcuni punti si arrivati ad un accordo: – aumento del carico di benzina da 105 a 110 kg: si è voluto concedere ai piloti di ...