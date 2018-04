Perché Microsoft non svilupperà un Battle Royale | parla Phil Spencer

optimaitalia

(Di lunedì 30 aprile 2018) Secondo il responsabile della divisione Xbox di, undinon è in programma. Da coem scrive su Twitter si comprende come abbia apprezzato il successo del genere. Tuttavia ha aggiunto che i fan non dovrebbero aspettarselo da. Non ci sarà, almeno a breve un videogioco first party sviluppato daa tema. I fan dovrnano calmare le aspettative.Cosa attendersi daha riconosciuto che ilè un genere di successo, ma questo non significa che solotutti ne fanno uno alloradovrebbe salire sul carrozzone. Inoltre ha commentato anche sul successo di PUBG e Fortnite, aggiungendo che, sebbene altri sviluppatori stiano creando diverse varianti del generenon è interessata allo sviluppo first party di questo genere, a meno che non si ...