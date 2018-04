Per Renzi il Pd o è suo o diventa un orpello inutile La sinistra non si può riconoscere

Pd - Martina 'Impossibile guidare il partito in queste condizioni'. CuPerlo a Renzi 'In direzione si parli di elezioni' : Così a politica si spegne, si spegne la vitalità di un partito'. E conclude: 'Io vorrei capire cosa intendiamo per leader: Renzi ha fatto anche cose giuste, ma ha perso le sfide fondamentali che ha ...

Maurizio Martina esasPerato da Matteo Renzi dopo il niet ai 5 Stelle : "Impossibile guidare il Pd in queste condizioni" : Duro affondo del segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, all'indomani delle parole di Matteo Renzi che a 'Che tempo che fa' ha bocciato l'alleanza di governo con il Movimento 5 Stelle, rendendo di fatto inutile la Direzione del partito in programma giovedì. "Ritengo ciò che è accaduto in queste ore grave, nel metodo e nel merito. Così un Partito rischia solo l'estinzione e un distacco sempre più marcato ...

Renzi chiude a Di Maio. L'ex premier : 'Governo a tempo Per riscrivere le regole' : ... ignorato nelle parole delL'ex premier, chiederà alla direzione di ottenere il via libera all'incontro con i grillini : 'Incontrare Di Maio è normale, magari in streaming; votare la fiducia a un ...

Renzi a 'Che tempo che fa' : "Chi ha Perso non può governare" : Matteo Renzi, ospite da Fabio Fazio su Rai 1, chiude le porte alla possibilità di un accordo tra il Pd e il M5S. "Siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al governo. Non si può ignorare l'...

RENZI A DI MAIO : “INCONTRO SÌ - FIDUCIA Per GOVERNO NO”/ M5s : “Di più non potevamo fare - peccato Per l'Italia” : RENZI chiude al M5S: “FIDUCIA a Di MAIO? Mai. Faccia GOVERNO con Salvini”. La replica del capo politico del Movimento 5 Stelle: “Ego smisurato”. Le ultime notizie sullo stallo politico(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 12:48:00 GMT)

Renzi-ego ritorna Per salvare l'orgoglio Pd : L'intervista di Fabio Fazio a Matteo Renzi rivela perché il rottamatore è ritornato. Per sconfiggere il male di cui è afflitto il Pd dopo il 4 marzo: subalternità e paura. E ci aiuteremo in questa analisi partendo dal post di Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, che invitava a discutere del Pd senza ardore fanatico. Senza contrapposizioni pro o contro Renzi. Lamentando lo scarso dibattito, l'assente ...

Renzi a Che tempo che fa ha aPerto a un governo tra Pd - M5s e Centrodestra : Scommettiamo? La maggior parte dei giornali di domani bucherà la notizia centrale dell’intervista di Matteo Renzi alla trasmissione di Rai 1 Che tempo che fa, per altro ribadita da lui stesso in finale di intervista. Anziché titolare sull’inaspettata apertura di di Renzi verso sia il M5S che il Centrodestra per un governo istituzionale, titoleranno sulla chiusura verso un governo politico M5S-PD. Eppure, un governo politico di unità ...

Governo - Renzi : “Abbiamo Perso. Non possiamo uscire dalla porta ed entrare dalla finestra con un gioco di palazzo” : “Siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al Governo. Non si può ignorare l’esito delle elezioni del 4 marzo, il Pd ha perso, chi ha vinto deve assumersi la responsabilità e governare”. Lo ha detto Matteo Renzi, ospite a Che Tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai 1 parlando della possibilità di un accordo tra il Pd e il M5s L'articolo Governo, Renzi: “Abbiamo perso. Non possiamo uscire dalla porta ed entrare dalla ...

Pd - CuPerlo : Perdiamo Per errori Renzi : 9.05 "Un partito non discute della sua linea in una trasmissione politica, ma convoca i suoi organi".Così l'esponente dem, Cuperlo, a Radio Capital commenta l'intervista dell'ex segretario Pd, Renzi, a "Che tempo che fa". Il Pd non "ha mai discusso veramente, abbiamo fatto una sorta di rimozione di quanto era accaduto dopo il voto", ha detto Cuperlo.Poi, riferendosi a Renzi: "Noi perdiamo per i tuoi errori, non per le nostre critiche (...) tu ...

[Il retroscena] Renzi affoga il governo Cinque Stelle-Pd. Ma offre a Di Maio e Salvini una costituente Per le Riforme : Il voto anticipato sarebbe, per Renzi, "uno schiaffo agli italiani perché una maggioranza c'è, è quella che ha vinto il 4 marzo e negare questo vorrebbe dire ammettere che la politica vive ancora una ...

Renzi torna in campo. “Un governo a tempo Per riscrivere le regole” : No a «fare i badanti a un governo M5S», ma disponibilità a «scrivere le regole insieme» se i vincitori delle elezioni proporranno «una legge elettorale e riforme costituzionali». A quasi due mesi dalla débâcle elettorale, nonostante la promessa di uscire di scena per indossare i panni del «senatore semplice di Scandicci», Matteo Renzi torna in tv, ...