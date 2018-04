Pentathlon | Coppa del Mondo Kecskemet 2018 | programma | orari e tv Il calendario completo

Pentathlon - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per la tappa di Kecskemet - in Ungheria : A metà del ritiro sul Sestriere, dove è in corso un collegiale con tutti gli atleti della nazionale italiana senior di Pentathlon moderno, sono arrivate le convocazioni per la terza tappa di Coppa del Mondo, in programma a Kecskemet, in Ungheria, dal 3 al 7 maggio. In terra magiara, oltre alle prove individuali, si terrà anche la staffetta mista. Il DT Claudio Rossetto ha chiamato otto pentatleti: prenderanno parte alle qualificazioni della ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Los Angeles 2018 : ancora una staffetta mista da urlo. Alice Sotero si conferma su altissimi livelli : Seconda tappa di Coppa del Mondo e secondo successo italiano nella staffetta mista: Riccardo De Luca ed Alessandra Frezza hanno imitato Gianluca Micozzi e Gloria Tocchi ed hanno firmato un bellissimo successo dominando la gara praticamente dall’inizio alla fine, staccando nettamente gli avversari. Nella prova a staffetta gli azzurri si sono trasformati: nella gara individuale infatti De Luca era stato eliminato per un soffio, mentre Frezza ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Los Angeles 2018 : l’Italia domina nella staffetta mista! Secondo successo in due tappe! : A Il Cairo furono Gloria Tocchi e Gianluca Micozzi, a Los Angeles è toccato ad Alessandra Frezza e Riccardo De Luca: l’Italia centra la seconda vittoria in due prove di Coppa del Mondo di Pentathlon moderno nella staffetta mista, dominando ancora una volta la gara. USA secondi a 16″, Messico terzo a 40″, oltre il minuto tutte le altre coppie. Nel nuoto gli azzurri si classificano settimi in 2’04″91 nella prova vinta ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Los Angeles 2018 : nella finale maschile Giuseppe Mattia Parisi è 27°. Vince Lee Jihun : A Los Angeles , nella notte italiana, è andata in scena la finale maschile della seconda tappa di Coppa del Mondo di Pentathlon moderno : l'unico azzurro in gara, Giuseppe Mattia Parisi , è stato autore di una prestazione piuttosto opaca, chiudendo al 27° posto su 36 finalisti. La vittoria è andata al ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Los Angeles 2018 : Alice Sotero è seconda! Tutte le azzurre nelle prime dodici : La seconda tappa della Coppa del Mondo di Pentathlon moderno in corso di svolgimento a Los Angeles, negli USA, porta subito buone notizie per la formazione italiana: nella finale individuale femminile Alice Sotero si classifica al secondo posto, alle spalle della russa Gulnaz Gubaydullina. Bene Tutte le azzurre: Alessandra Frezza ed Elena Micheli finiscono in top ten, rispettivamente ottava e nona, mentre Francesca Tognetti è poco più indietro, ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Los Angeles 2018 : in finale tra gli uomini il solo Giuseppe Mattia Parisi : Dopo l’ottima performance corale delle ragazze, che hanno staccato tutte il pass per la finale, è arrivata la controprestazione degli uomini che, nelle qualificazioni della tappa di Coppa del Mondo di Pentathlon moderno di Los Angeles, negli USA, non sono riusciti ad emulare le colleghe: soltanto Giuseppe Mattia Parisi passa all’ultimo atto, mentre restano fuori Riccardo De Luca, Daniele Colasanti e Nicola Benedetti. Gli 85 ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Los Angeles 2018 : tutte e quattro le azzurre vanno in finale. Francesca Tognetti super! : Nella notte italiana sono andate in scena le qualificazioni femminili della prova di Coppa del Mondo di Pentathlon moderno di Los Angeles: tutte e quattro le azzurre sono passate alla finale. Francesca Tognetti ha vinto la gara del proprio raggruppamento, nella quale Alice Sotero è giunta sesta. Nell’altro gruppo Elena Micheli è giunta tredicesima, mentre Alessandra Frezza, arrivata 19ma, ha dovuto attendere la conclusione delle gare per ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Los Angeles 2028 : i favoriti della gara. L’Italia punta su Riccardo De Luca ed Alice Sotero : La Coppa del Mondo di Pentathlon moderno sbarca a Los Angeles, città che nel 2028 ospiterà i Giochi Olimpici: dopo il primo assaggio avuto a Il Cairo, nel quale si è messa in evidenza la squadra francese, che ha portato a casa quattro delle nove medaglie in palio, in questa seconda tappa scendono in campo anche alcuni nomi altisonanti assenti in Egitto. Nella gara maschile farà il suo esordio stagionale il campione del Mondo 2017, il sudcoreano ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Il Cairo 2018 : la vittoria nella staffetta mista impreziosisce le prestazioni degli azzurri in Egitto : La prima tappa della Coppa del Mondo di Pentathlon moderno, conclusasi ieri in Egitto, ha consegnato una stupenda vittoria all’Italia nella staffetta mista, con la coppia Gianluca Micozzi – Gloria Tocchi formatasi soltanto alla vigilia della gara a causa dell’infortunio occorso a Pier Paolo Petroni nella prova di equitazione della finale individuale maschile. Nel corso della staffetta l’Italia ha condotto ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Il Cairo 2018 : ITALIA DA CAPOGIRO! Gloria Tocchi e Gianluca Micozzi festeggiano nella staffetta mista a coppie! : Garrisce il tricolore, risuona l'inno di Mameli a Il Cairo, in Egitto, nella staffetta mista della prima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Pentathlon moderno : Gloria Tocchi e Gianluca Micozzi dominano l'intera giornata e portano a casa una splendida vittoria con un totale di 1425 punti , davanti alla Francia di Elodie ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Il Cairo 2018 : tra gli uomini doppietta francese. Vince Christopher Patte - gli azzurri crollano nel finale : Non sorride all'Italia la finale maschile della prima tappa di Coppa del Mondo di Pentathlon moderno : doppietta francese con Christopher Patte , 1446 punti, che va a precedere Valentin Belaud , 1437, . Terzo il kazako Pavel Ilyashenko , a quota 1428. Dopo un inizio ...

