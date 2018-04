Pensioni | Ue | ' In Italia spesa alta e protezione povertà inadeguata'

Riforma Pensioni/ Nuovo richiamo dell'Ue all'Italia (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Nuovo richiamo della Commissione europea all'Italia. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 30 aprile(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 16:29:00 GMT)

La Ue bacchetta l'Italia sulle Pensioni : "Spesa elevata ma non protegge contro la povertà" : ROMA - Chi è povero e chi ha carriere discontinue rischia di avere una pensione inadeguata, non tanto oggi, ma nel lungo periodo. Questo il verdetto che esce fuori per il nostro Paese dal Rapporto ...

L'Inps non paga le Pensioni? Vergogna italiana. Feltri bastona Boeri : cosa fa coi vostri soldi : Notizie dalla Previdenza sociale. Essa è in procinto di assumere mille dipendenti da collocarsi non si sa dove né con quali mansioni. Le spese dell' ente aumenteranno a dismisura e se ne ignora il ...

Riforma Pensioni 2018/ Def : Legge Fornero salva i conti italiani. Salvini - "con noi salta" (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, oggi 28 aprile. Le stime del Def sugli effetti della Legge Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 10:41:00 GMT)

Pensioni - 2045 data limite : un terzo degli italiani sarà pensionato : 24 aprile 2018 - Mentre la politica si divide sulla riforma Fornero e su ulteriori ipotesi di riforma delle Pensioni , il futuro annunciato dall'Istat e dalla Ragioneria generale dello Stato non serba buone notizie per chi oggi ...

Bullismo - le sosPensioni alternative delle scuole italiane : gli alunni da punire costretti ai lavori socialmente utili : Mentre la ministra Valeria Fedeli di fronte ai fatti di Lucca e Velletri sceglie la linea dura chiedendo la sospensione dei ragazzi e la loro non ammissione agli scrutini finali, c’è chi in Italia quando si trova di fronte ad un illecito compiuto da uno studente sceglie la sospensione alternativa, i cosiddetti “lavori socialmente utili”. I dirigenti scolastici ma anche il direttore dell’ufficio scolastico dell’Emilia Romagna hanno compreso che ...

RIFORMA Pensioni/ Nuovo richiamo del Fmi all'Italia (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Nuovo richiamo del Fmi all'Italia a non fare passi indietro. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 20 aprile(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 17:56:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ La doppia penalità del sistema italiano (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 19 aprile. La doppia penalità del sistema italiano. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 07:10:00 GMT)

VITALIZI E Pensioni/ Il caos che inganna gli italiani (e aiuta i politici) : VITALIZI e PENSIONI vengono spesso confusi, come pure c'è caos sui trattamenti previdenziali dei parlamentari. MARIO CARDARELLI ci aiuta quindi a fare chiarezza(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 06:07:00 GMT)RIFORMA PENSIONI/ I numeri sull'anticipo in Italia e negli altri paesi europei, di G. CazzolaI NUMERI/ Il rebus del costo del lavoro per il nuovo Governo, di G. Palmerini

Il 13 aprile gli italiani potranno utilizzare il prestito Pensionistico : I lavoratori ultra63enni dal prossimo 13 aprile i lavoratori che hanno ricevuto la certificazione del diritto alla fruizione del

Pensioni - in quasi 400mila lasciano l'Italia e volano all'estero Video : Quando la pensione in Italia non basta più [Video], una delle soluzioni più praticate è di trasferirsi all'#estero. Continuano infatti a susrsi le notizie degli italiani che decidono di affrontare un trasferimento per avvantaggiarsi di un'imposizione fiscale più favorevole, di un costo della vita più basso e di un clima migliore. Il fenomeno è ancora numericamente contenuto rispetto alla platea complessiva, ma il trend di crescita è elevato e ...

Pensioni - 370mila all'estero : uno su sei in fuga dall'Italia : Secondo l’indagine del Centro Studi di Itinerari Previdenziali, in cima alla classifica degli stati dove gli italiani ricevono la pensione Inps ci sono Canada, Australia e Germania

Pensioni - 370 mila all?estero una su sei in fuga dall?Italia : ROMA L?Inps paga all?estero poco meno di 400 mila Pensioni, mediamente di importo piuttosto basso. Ma questa ampia platea di beneficiari, distribuita su tutti i Continenti, è...

RIFORMA Pensioni/ Le priorità del Governo secondo gli italiani (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Le priorità del Governo secondo gli italiani. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 10 aprile(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 18:01:00 GMT)