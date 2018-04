Pd | Orlando | non si tiene partito in queste condizioni

Pd : Orlando - non si può tenere un partito in queste condizioni : Roma, 30 apr. (AdnKronos) – “Renzi e Martina in ticket hanno vinto il Congresso. Poi, su quella linea, il Pd ha perso le elezioni. Renzi si è dimesso. Ci è stato detto che, data la situazione istituzionale, non si poteva fare un Congresso. Abbiamo dato comunque la nostra disponibilità ad accettare la reggenza di Martina, ma dal giorno dopo è stato evidente che le difficoltà maggiori nello svolgimento del suo ruolo sono venute proprio ...

Orlando : Governo Pd-M5s non è tema in campo - loro guardano a destra : Roma, 21 apr. , askanews, - Una possibile convergenza tra Pd e M5s "non mi sembra che sia un tema dell'oggi, mi sembra che oggi il M5s stia lavorando alacremente per costruire un asse con la destra ed ...

Trapani. Orlando : Con Tranchida qualcosa di nuovo. Non è un'ammucchiata : Ci sono tutte le condizioni per riproporre ai trapanesi un programma di rilancio che la vecchia politica non ha saputo realizzare. Da qualche giorno c'è il rumor secondo cui il Comune di Trapani ...

Pd : Orlando-Cuperlo - non si salva partito con accordo tra correnti e senza confronto - 2 - : Una comunità politica -concludono Cuperlo e Orlando- non può arrendersi a questo. Se vogliamo rialzarci molto bisogna cambiare, a cominciare da noi'.

Pd : Orlando-Cuperlo - non si salva partito con accordo tra correnti e senza confronto : Roma, 14 apr. (AdnKronos) – “Discutere aiuta. Ascoltarsi aiuta. Oggi per capire da dove nasce la nostra sconfitta e per ricostruire un campo largo, unito e vincente, il Pd e la sinistra hanno bisogno dell’aiuto di tanti. Non abbiamo condiviso il rinvio dell’assemblea nazionale pure capendo bene quanto sia delicato il percorso tuttora aperto delle consultazioni per la ricerca di una maggioranza di governo. Crediamo che ...

Governo - Delrio : “Non ci sono condizioni per fare intese”. Orlando : “Vero ma bisogna evitare saldatura M5S e Lega” : La riunione dei gruppi parlamentari del Pd termina con la novità delle parole di Dario Franceschini ma il segretario reggente dem, Maurizio Martina ribadisce la linea di un Pd all’opposizione: “Noi discutiamo nella pluralità ed andiamo avanti con l’impostazione che ci siamo dati, impostazione che abbiamo riconfermato in questi giorni ed in queste ore. Chiaro che noi siamo preoccupati del quadro in cui i nostri avversari possano ...

Governo - Orlando : Pd non tema dialogo : 10.54 "Il Pd non deve temere l'incontro con M5S ma prima Di Maio chiuda alla Lega". Così il ministro della Giustizia,Orlando a "Repubblica", parlando delle prossime consultazioni e di un eventuale incontro tra Martina e Di Maio. Orlando apprezza che i toni del M5S verso il Pd sono cambiati, ma che ciò "porti a fatti concreti è un altro discorso. Bisogna guardare i contenuti e non i tatticismi", ha detto stamane su Radio Capital.Per il ...

Andrea Orlando : "Il Pd non sarà uno spettatore Intesa con M5s non è credibile" : Andrea Orlando non chiude del tutto la porta ad un impegno da parte del Pd per la formazione del nuovo governo. In un'intervista a Circo Massimo, su Radio Capital, Orlando spiega la sua posizione e quella della minoranza dem: "In democrazia nessuno è spettatore specialmente quando ci si trova in una situazione difficile come la nostra". Poi sottolinea come la tattica dello "stare a guardare" probabilmente può essere pericolosa per il Partito ...

Governo - Orlando : “Appello di Di Maio? Giusto dialogare ma non nascondiamo le distanze e le contraddizioni” : “Le parole del segretario Martina sono le mie parole”. Andrea Orlando commenta così i tentativi di dialogo di Luigi Di Maio con il Partito Democratico, lasciando la convention “Sinistra anno zero” in corso a Roma. Parole, quelle del Segretario reggente del Pd che Di Maio giudica un’apertura.“È Giusto dialogare, ma anche Giusto non nascondere le distanze le reticenze, le contraddizioni che abbiamo denunciato in ...

Governo - Orlando : non vedo condizioni per intesa Pd-M5S : "Credo non ci siano le condizioni politiche per un'intesa con i 5 Stelle". Lo dice il ministro della giustizia Andrea Orlando commentando l'ipotesi di Governo Pd-M5S. "I fatti confermano la mia ...