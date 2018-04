Pd | Martina dopo le parole di Renzi | “Impossibile guidare il partito in queste

Maurizio Martina esasperato da Matteo Renzi dopo il niet ai 5 Stelle : "Impossibile guidare il Pd in queste condizioni" : Duro affondo del segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, all'indomani delle parole di Matteo Renzi che a 'Che tempo che fa' ha bocciato l'alleanza di governo con il Movimento 5 Stelle, rendendo di fatto inutile la Direzione del partito in programma giovedì. "Ritengo ciò che è accaduto in queste ore grave, nel metodo e nel merito. Così un Partito rischia solo l'estinzione e un distacco sempre più marcato ...

Martina : "Dopo direzione sentire la base del Pd" : Maurizio Martina aggiunge un altro step al dialogo tra M5s e Pd . Il segretario reggente del Nazareno di fatto a l'Intervista di Maria Latella su SkyTg24 spiega le prossime mosse dei dem: 'Se la ...

Governo M5s-Pd - Martina dopo consultazioni : “Renzi? Non mi sento delegittimato. Oggi fatto buon passaggio con Fico” : Terminato l’incontro tra la delegazione del Partito Democratico ed il Presidente della camera Roberto Fico, incaricato per verificare la possibilità di un’intesa tra M5S e dem, il segretario reggente Maurizio Martina rientra alla sede nazionale del partito. Intercettato dai cronisti, alla domanda se non si senta delegittimato da Matteo Renzi e dai suoi ‘sondaggi’ in piazza e dal suo attivismo per manifestare la sua ...

Martina dopo secondo incontro con Fico : deciderà Direzione il 3 maggio : "Ci interessa dare una mano a questo Paese in una fase delicata della storia istituzionale e politica. Se siamo arrivati fino a qui è perché altri hanno fallito, per 50 giorni assistito a diversi ...

Governo - Martina dopo il secondo incontro con Fico : “Passi avanti ma su confronto decideremo in direzione il 3 Maggio” : “Passi avanti soprattutto sulla chiusura del confronto con centrodestra e Lega, sul quale registriamo parole definitive. Al tempo stesso non nascondiamo le differenze tra il M5s e noi”. Così il segretario del Partito democratico Maurizio Martina dopo il secondo colloquio alla Camera con il Presidente Roberto Fico, incaricato dal Capo dello Stato di sondare l’ipotesi di un alleanza tra Pd e M5s per la formazione di un Governo. ...

Governo - l’apertura di Martina dopo l’incontro con Fico : “L’asse di riferimento sta attorno al programma del Pd” : Il Pd è disponibile a dialogare con M5s sulla base dei 100 punti del suo programma di Governo e su tre punti “già evidenziati durante le Consultazioni al Quirinale”: una “agenda europeista“, il “rinnovamento della democrazia superando il populismo”, politiche del lavoro “rispettando gli equilibri di finanza pubblica“. Lo ha detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina dopo le consultazioni ...

Governo - Martina dopo l’incontro con Fico : “Se M5s chiude con la Lega è novità. Percorso Pd sarà discusso in direzione” : Un’apertura ai 5 stelle. A condizione che sia davvero chiuso il fronte di accordo con la Lega e che “il Percorso nuovo” sia approvato e discusso dalla direzione Pd. Maurizio Martina, segretario reggente dei democratici, al termine del colloquio con il presidente della Camera Roberto Fico ha esposto la nuova posizione del partito. E, come presupposto per far andare avanti il dialogo, ha chiesto che arrivino risposte su tre temi ...

Martina - direzione dopo consultazioni : ANSA, - ROMA, 21 APR - "Valuteremo il percorso da fare anche al nostro interno, alla luce delle indicazioni e delle novità che eventualmente emergeranno" dopo le consultazioni. Lo ha detto il ...

Assemblea Pd verso il rinvio dopo l'incontro tra Matteo Renzi e Maurizio Martina : L'Assemblea nazionale del Pd del 21 aprile potrebbe essere rinviata. E' quanto si apprende da fonti parlamentari dem. Questa mattina Matteo Renzi e Maurizio Martina hanno avuto un faccia a faccia proprio in vista dell'Assemblea. Al centro del colloquio, è stato riferito, il nodo dei tempi del congresso.I Renziani avrebbero proposto alle altre correnti del partito di rinviare l'Assemblea del 21 nella quale il Pd dovrebbe decidere se ...

Pd - Cuperlo a Renzi dopo la riunione senza Martina : “Se vuoi giocare ruolo politico ritiri le dimissioni e ti presenti in assemblea” : Gianni Cuperlo del Pd commenta la riunione che si è svolta tra l’ex segretario Matteo Renzi e alcuni esponenti del partito senza il segretario reggente Maurizio Martina. Attacca l’ex segretario affermando che se avesse nuovamente l’intenzione di svolgere attivamente un ruolo, dovrebbe ritirare le dimissioni e presentarsi alla prossima assemblea del 21 aprile e chiedere a quell’assemblea che si rinnovi la fiducia nella sua ...

Martina - gruppi e direzione dopo Colle : ANSA, - ROMA, 29 MAR - "Convocheremo prima i gruppi parlamentari e poi la direzione nazionale subito dopo le consultazioni al Quirinale così da poter valutare tutti insieme la situazione politica". Lo annuncia il reggente del Partito democratico Maurizio Martina.

Martina - gruppi e direzione dopo Colle : ANSA, - ROMA, 29 MAR - "Convocheremo prima i gruppi parlamentari e poi la direzione nazionale subito dopo le consultazioni al Quirinale così da poter valutare tutti insieme la situazione politica". Lo annuncia il reggente del Partito democratico Maurizio Martina.

Martina al Pd : summit su governo subito dopo le consultazioni : Roma, 29 mar. , askanews, 'Convocheremo prima i gruppi parlamentari e poi la direzione nazionale subito dopo le consultazioni al Quirinale così da poter valutare tutti insieme la situazione politica'. Lo ha annunciato in una dichiarazione il segretario reggente del Partito Democratico Maurizio Martina.

Martina Luciani incinta/ Uomini e Donne : dopo Asia avuta da Giorgio Alfieri - mamma per la seconda volta : Martina Luciani incinta, Uomini e Donne: dopo Asia avuta dalla sua relazione d'amore con l'ex tronista Giorgio Alfieri, l'ex corteggiatrice diventerà mamma per la seconda volta.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 18:02:00 GMT)